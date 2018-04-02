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Moda

Lingerie no look: cinco dicas para investir na tendência da vez

Aposte no estilo que está conquistando o guarda-roupa das celebridades para dar um toque de sensualidade as produções

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 19:17
Bruna Marquezine é uma das adeptas da tendência Crédito: Reprodução/ Instagram
A nova aposta das fashionistas com certeza é a lingerie. A peça ganhou versatilidade e pode compor diferentes produções, indo do dia à noite com facilidade. A consultora de imagem Elian Ramile traz dicas para quem quer investir na tendência sem errar nas combinações. "Vale lembrar que a underwear sempre imprime uma sensualidade ao look e dependendo da forma como é usado pode deixar a composição mais sexy ou até romântica", comenta. 
As cores mais escuras, como preto e vermelho, transmitem ideia de sensualidade. Já os tons suaves, como rosé, aderem ao look uma pegada romântica. 
Confira as dicas de Elian: 
Aposte na lingerie para conferir sensualidade ao look Crédito: Pinterest
1- Aposte na aparência dos detalhes da peça: Essa composição é ótima para o dia a dia, conferindo modernidade com um toque de ousadia ao look. 
A lingerie também pode ser usada como cropped Crédito: Pinterest
2- Lingerie como cropped: O estilo, adorado por diversas celebridades, pode ser usado combinando o underwear com diferentes texturas. É ideal para festas ou outros eventos noturnos. 
O combo jeans e camiseta podem ganhar um up com a lingerie Crédito: Pinterest
3- Básico com acessórios: A lingerie pode ser usada com uma camiseta simples de recortes mais abertos, configurando ao look uma pegada "boho sexy". Combine com jeans  e tricot se quiser amenizar o ar sensual e estruturar mais sua produção. 
O combo transparência e lingerie promete bombar na estação Crédito: Pinterest
4- Transparência: Nessa opção as formas e texturas devem estar equilibradas, sendo ideal para ir a uma balada. 
Para os dias de inverno leve Crédito: Pinterest
5- Por baixo de casacos: Essa é uma ótima opção para quem quer investir na sensualidade mas sem perder o conforto oferecido pelas peças de inverno. Uma boa dica para usar nos dias de pouco frio. 
 

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