Kim Kardashian deixa de usar roupas feitas com pele de animal

A empresária Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian

Kim Kardashian deixou de lado suas peças de roupa feitas com pele de animais e adotou um estilo mais consciente. Ela publicou na terça-feira, 11, uma foto de sua filha North West com um casaco para anunciar a novidade.

"Lembram-se quando eu usei isso? Ela escolheu um visual igual ao meu. Mas o fato divertido é: peguei todas minhas peças favoritas feitas com pele e mandei refazê-las em versões com peles falsas", escreveu.

Veja abaixo: