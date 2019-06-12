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Estilo sem animal

Kim Kardashian deixa de usar roupas feitas com pele de animal

Ela publicou uma foto de sua filha North West com um casaco para anunciar a novidade

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 17:02

Publicado em 

12 jun 2019 às 17:02
A empresária Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
Kim Kardashian deixou de lado suas peças de roupa feitas com pele de animais e adotou um estilo mais consciente. Ela publicou na terça-feira, 11, uma foto de sua filha North West com um casaco para anunciar a novidade.
> Desça do salto e aposte na sapatilha com as dicas da consultora
"Lembram-se quando eu usei isso? Ela escolheu um visual igual ao meu. Mas o fato divertido é: peguei todas minhas peças favoritas feitas com pele e mandei refazê-las em versões com peles falsas", escreveu.
Veja abaixo:
A ONG internacional Peta, que atua na defesa dos direitos animais, comentou a foto da empresária elogiando a atitude. "Obrigada por estar fazendo mudanças de compaixão que salvam animais e mostrando ao mundo que estilos sem pele são o futuro", escreveu.

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