Kim Kardashian deixa de usar roupas feitas com pele de animal

Kim Kardashian deixou de lado suas peças de roupa feitas com pele de animais e adotou um estilo mais consciente. Ela publicou na terça-feira, 11, uma foto de sua filha North West com um casaco para anunciar a novidade.
"Lembram-se quando eu usei isso? Ela escolheu um visual igual ao meu. Mas o fato divertido é: peguei todas minhas peças favoritas feitas com pele e mandei refazê-las em versões com peles falsas", escreveu.
Veja abaixo:
A ONG internacional Peta, que atua na defesa dos direitos animais, comentou a foto da empresária elogiando a atitude. "Obrigada por estar fazendo mudanças de compaixão que salvam animais e mostrando ao mundo que estilos sem pele são o futuro", escreveu.