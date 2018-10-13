'Joias artesanais' feitas no ES conquistam cada vez mais pessoas

Joia feita por artesão capixaba Crédito: Fabricio Saiter

Exclusividade. Com a moda totalmente globalizada, é cada vez mais complicado encontrar uma peça que carregue uma etiqueta com essa palavra. Nem mesmo as grandes grifes. Em razão da crise, a maioria passou a investir no fast fashion sobe pena de fechar as portas de suas maisons.

Na contramão da produção desenfreada, as peças feitas à mão ganham cada vez mais status. Isso porque, além de serem exclusivas, elas carregam conceitos como consumo consciente, inspiração e criatividade, sustentabilidade e valorização da comunidade em que atuam.

Rico e diverso, o artesanato do Espírito Santo tem evoluído tanto em qualidade quanto na informação de moda, como explica a designer e consultora de artesanato Jacqueline Chiabay. Temos um artesanato riquíssimo de Norte a Sul dos Estado. Mas precisamos fazer com que as pessoas passem a conhecer e valorizar esses trabalhos.

Jacqueline fez a curadoria do Salão Criativo do Vitoria Moda, em agosto, onde apresentou as novas coleções de joias artesanais feitas aqui, propondo a valorização do que é genuinamente capixaba. E, a nosso pedido, voltou a selecionar peças do segmento de acessórios e produziu um ensaio exclusivo para a Revista.ag que você confere nas páginas a seguir.

Bonsai para vestir

Joia feita por artesão capixaba Crédito: Fabricio Saiter

Artista e artesão, Edvan lança coleção de biojoias feitas em dobraduras e emaranhados de arames diversos, metais, alumínio e cobre, alguns destes provenientes do reuso. Em parceria com sua esposa, Tania Lopes, trabalha em produção familiar, na Serra, onde desenvolve e produz vários outros objetos decorativos e utilitários. São peças singulares e que traduzem apuro técnico e criatividade, transformados cada peça em algo único.

O casal propõe o desenvolvimento de acessórios de moda e biojoias feitas a partir destes emaranhados e galhos inspirados em esculturas de árvores, como o Bonsai, e em espécies de nossa flora brasileira. Árvores de vestir.

Macramê com design autoral

Joia feita por artesão capixaba Crédito: Fabricio Saiter

A Arte e Nós é uma marca de acessórios em macramê, fruto do trabalho em parceria do casal Dayane e Guilherme. Os artesãos, de Vila Velha, buscam inspiração na natureza e no cotidiano para criar e produzir joias artesanais, tecidas à mão, com originalidade e identidade marcante. Utilizam fios sintéticos e pedras genuínas na concepção das peças com design autoral. A ARTE, para nós, é missão, vocação e festa. Pelo meio da qual podemos expressar os nossos anseios e ideais.

Couro e capacitação

Joia feita por artesão capixaba Crédito: Fabricio Saiter

Peças feitas em técnica de lantejoulas de couro fiadas ou bordadas. O projeto Eco Social reutiliza a matéria-prima do ateliê Couros e Tramas, com núcleo de produção dentro do sistema prisional feminino capixaba. Sua atuação já passou por algumas unidades prisionais ao longo dos 10 anos de sua manutenção até 2017, envolvendo e oportunizando dezenas de mulheres através da capacitação e geração de trabalho e renda pela atividade artesanal, além de outros benefícios como a remissão de pena  um dia a cada três dias de trabalho.

Marchetaria geométrica

Joia feita por artesão capixaba Crédito: Fabricio Saiter

O artesão Lucas Pessoa cria suas peças a partir da marchetaria, com fragmentos de madeira reaproveitada de diversas espécies e cores, além de também utilizar a prata 950. Ele intercala a técnica de recorte vazado, produzindo uma diversidade de nuances em suas biojoias. São peças singulares recheadas de personalidade, pelo fazer artesanal original e pela sustentabilidade da matéria-prima  a madeira. Seu estilo marcante vem das formas abstratas e geométricas. Sua oficina fica em Vitória.

Escamas e flores

Joia feita por artesão capixaba Crédito: Fabricio Saiter

Trata-se de um grupo de produção familiar, coordenado por Herica Paixão, em Vitória. No seu trabalho, ela coloca em prática todo o saber artesanal tradicional, que aprendeu com sua avó, e que foi passado de geração para geração até os dias de hoje. São escamas de peixe modeladas e tramadas de forma singular, transformadas em biojoias. A técnica já se tornou referência de nossa regionalidade, junto ao nosso ícone capixaba: o artesanato de conchas. A produção principal deste e a inspiração para estas peças são as flores, de todos os tipos e formatos inventados e outros inspirados na natureza, em diversas cores ao natural.

Conchas

Joia feita por artesão capixaba Crédito: Fabricio Saiter

Artesã de Piúma, Zenith trabalha envolvendo a comunidade do entorno na sua produção e dando oportunidade de geração de renda a vários moradores. Utiliza em suas criações toda diversidade de elementos naturais proveniente do mar, e abundante em sua região, e valorizando um ícone capixaba: o artesanato de conchas. São joias do mar feitas a partir das técnicas de fiar, com montagens intercaladas e com pérolas sintéticas.

Cascas de sururu e prata

Joia feita por artesão capixaba Crédito: Fabricio Saiter

Artesão que trabalha na criação e produção de joias em prata e pedras com acabamentos diversos. Sua oficina fica em Iriri, balneário de Anchieta. A partir do projeto do Sebrae, Brasil Original, Dirceu recebeu consultorias de design e de gestão da produção e iniciou o desenvolvimento de uma coleção de peças com cascas do sururu  marisco abundante e muito consumido na culinária da região. Buscou referência e inovação através de uma matéria-prima local e sustentável. Algumas peças expressam figuras da iconografia, como a de animais da fauna local, peixes, tartarugas, e o nosso divino Espírito Santo.

Tramas em couro

Joia feita por artesão capixaba Crédito: Fabricio Saiter