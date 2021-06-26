Jogador da Juventus revela dieta 'secreta' de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo afastou duas garrafas de Coca-Cola durante coletiva de imprensa da Eurocopa. Jogador não toma refrigerantes Crédito: Reprodução

O jovem guineense Daouda Peeters, que atua na Juventus, revelou detalhes da dieta "secreta" do craque Cristiano Ronaldo, 36, que mantém um físico impressionante e o alto nível de rendimento em campo. Ele divide muitas horas do dia, treinos, viagens e concentrações com craque eleito duas vezes o melhor jogador do mundo.

Peeters falou que o jogador português come sempre a mesma coisa: brocólis, frango e arroz. O brocólis é considerado uma das hortaliças mais benéficas em matéria nutricional, rica em vitaminas e minerais, além de possuir propriedades preventivas contra o câncer. Ela se tornou ainda nos últimos tempos um dos símbolos da alimentação saudável moderna.

Para não deixa dúvidas sobre a dieta saudável de CR7, Peeters confirmou que ele não bebe refrigerante, mas passa o tempo bebendo água. A dieta do português completa-se "com litros de água, certamente sem Coca-Cola " , disse rindo o belga, referindo-se à polémica que o seu companheiro de equipe na Juventus enfrentou com a famosa marca de refrigerantes quando a desprezou diante das câmaras.

Durante uma coletiva de imprensa, Cristiano Ronaldo deixou de lado duas garrafas do refrigerante antes de falar com os jornalistas. "Coca Cola, não. Água", disse o português com cara de poucos amigos. No dia seguinte, o preço da empresa caiu bilhões de dólares.

Ele defendeu Cristiano Ronaldo das críticas de que ele é vaidoso. Segundo ele, o jogador português não faz esses exercícios abdominais por vaidade, mas porque vê o seu corpo como instrumento de trabalho.