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Nos pés

Joanete: a deformidade típica de quem vive de salto alto

Veja como tratar o problema, que é mais comum em mulheres, mas também afeta os homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 14:26

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 14:26

Pés com joanetes Crédito: Arquivo
Tem gente que não se incomoda, não sente nada. Mas a verdade é que não fica muito bonito. O joanete é uma deformidade nos pés que vai muito além de um simples calo. O termo médico é hallux valgus ou hálux valgo. O problema consiste numa saliência óssea na região interna de articulação do halux, com grau variável de desvio para fora do dedão do pé. Algumas pessoas possuem uma maior predisposição a desenvolverem os joanetes, como aquelas que apresentam o dedão maior que o 2º dedo ou uma flexibilidade exagerada ou tenham pé plano.
O médico ortopedista e diretor regional do Estado da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, Dr. Jorge Kriger explica em que idade é mais comum o desenvolvimento dessa deformidade. "Pode ocorrer na infância, por problema congênito, mas frequentemente ocorre na fase adulta, atingindo 23% da população, entre 18 e 65 anos e 35% acima dos 65 anos de idade", relata.
Os estudos mostram uma relação de 15 mulheres para cada um homem portador de hálux valgo, caindo de 2 para 1 no hálux valgo juvenil e se igualando homens e mulheres em populações que não usam sapato. Cerca de 60% das pessoas com joanetes têm história familiar da doença.
O uso de calçados inadequados, como salto alto com bico fino ou apertados são a principal causa do surgimento das deformidades decorrentes do hálux valgo, afirma o médico.
Além disso, o ortopedista explica que, em alguns casos, os joanetes não causam incômodo. Mas quando se manifestam podem apresentar dor, vermelhidão e inchaço na saliência óssea do dedão. Além disso, podem aparecer calosidades nos dedos afetados e planta do pé, sendo que os dedos deslocados desenvolvem rigidez progressiva com a deformidade. O diagnóstico e classificação dos joanetes se fazem através de radiografias dos pés.
Segundo Kriger, o tratamento conservador, sem cirurgia, não corrige deformidades, apenas ajusta o calçado ideal, aquele que é mais largo na frente e tem um salto pequeno. "O uso de protetores ortopédicos ou reparadores de dedo não corrige deformidades".
Nos casos em que necessitam de procedimentos cirúrgicos, deve-se analisar detalhadamente o grau da deformidade e flexibilidade, além de deformidades nos outros dedos, corrigindo com osteotomias ósseas e procedimentos em partes moles. "Atualmente, mesmo após cirurgias ósseas, muitos pacientes podem colocar peso nos pés operados através de sandálias especiais", afirma ele.

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