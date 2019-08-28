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Reforma de TV

Irmãos à Obra dão dicas para brasileiros reformarem suas casas

Drew e Jonathan Scott estiveram em São Paulo na última semana, durante a curta passagem, eles falaram sobre o seu carinho pelos brasileiros, possibilidade de gravar uma temporada por aqui, e deixaram algumas dicas de reforma para os mais aficionados pelo tema

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 17:59

Publicado em 

28 ago 2019 às 17:59
Os gêmeos Jonathan e Drew Scott, que comandam o reality 'Irmãos à Obra' Crédito: Divulgação/Discovery
Drew e Jonathan Scott, mais conhecido como os Irmãos à Obra, estiveram em São Paulo na última semana para promover a 8ª temporada de seu programa, que estreou na última quinta-feira (22). 
Durante a curta passagem, eles falaram sobre o seu carinho pelos brasileiros, levantaram a possibilidade de gravar uma temporada por aqui, e deixaram algumas dicas de reforma para os mais aficionados pelo tema.
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O principal assunto discutido foi a diferença entre a expectativa e a realidade. Os irmãos dizem que muita gente acha que é possível reproduzir com facilidade o que eles fazem no programa, sem considerar o alto orçamento e time especializado com os quais eles contam. A seguir, veja algumas dicas deixadas por Drew e Jonathan para os brasileiros.
7 DICAS DE REFORMA DOS IRMÃOS À OBRA AOS BRASILEIROS
Seja realista sobre seu orçamento
Tenha em mente o quanto você pode e não pode gastar em uma reforma. Se estiver com o orçamento apertado, comece reformando apenas um cômodo.
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Facilite sua vida
‘Acreditamos que sua casa tem que deixar sua vida mais fácil. Então, seja uma cozinha ou um banheiro, pense no que fará sua vida mais fácil. Cada um tem um estilo de vida diferente’, diz Jonathan Scott. ‘Crie um lar multifuncional’.
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Use luzes e cores para aumentar espaços
‘Mesmo uma casa pequena pode criar a sensação de lar. Ela pode parecer espaçosa, convidativa, com dicas de luzes e cores luminosas na parede’, diz Drew Scott.
Se organize para não errar no resultado final
‘As pessoas ficam animadas com as reformas, mas não se planejam, só saem comprando coisas’, diz Jonathan. ‘Se você não se organiza, gasta dinheiro com várias coisas que não combinam entre si'. 
Não tenha medo do drywall
As placas de gesso são bastante usadas no programa Irmãos à Obra, mas os brasileiros ainda têm uma resistência com o material. Segundo Drew e Jonathan, o painel de sulfato de cálcio hidratado é mais prático e pode agilizar muito a reforma.
Use profissionais
Segundo os Irmãos à Obra, o maior erro de quem quer fazer uma reforma é não usar especialistas em casos que precisam de profissionais. ‘As pessoas querem fazer seu próprio projeto e tudo por si só, mas não têm experiência’, dizem, ressaltando que a chance de dar errado - e mais caro - nesses
casos é muito maior.
Escute suas esposas e crianças
‘Outro erro é não escutarem suas esposas’, brinca Drew. ‘Diversas pessoas moram em uma casa, então todos devem falar. Inclusive crianças’. Os irmãos sugerem que os pequenos possam tomar pequenas decisões nas mudanças da casa, para se sentirem parte dela.

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