Invista em peças coringas para ter um guarda-roupa simples e estiloso

“O homem vulgar se cobre, o rico se decora e o elegante se veste.” Essa frase célebre é atribuída a Balzac, e, acredite, diz muito sobre o guarda-roupa do homem contemporâneo. Vestir-se bem não é sinônimo de pagar caro, e sim saber o que funciona. Sem dúvida, a melhor maneira de focar na qualidade e abrir mão da quantidade é investir em peças coringas, altamente coordenáveis entre si.