HPV: mais de 300 mil crianças e adolescentes devem se vacinar no ES

Pelo menos 314,8 mil adolescentes devem procurar os postos de saúde para se vacinar contra ono. A Campanha Publicitária de Mobilização e Comunicação para a Vacinação do Adolescente contra a doença foi lançada na última terça-feira (4) pelo

De acordo com o órgão, a expectativa é de vacinar 140 mil meninas de 9 a 14 anos e 174,8 mil meninos de 11 a 14 anos no Estado.

O ministério reforça que asó é eficaz quando é aplicada a segunda dose da vacina. No Espírito Santo, a cobertura da segunda dose está em 51,1% para meninas e 16,6% para meninos.

Em todo o, mais de 20 milhões de adolescentes devem se imunizar contra a doença.

É uma doença sexualmente transmissível () causada pelo Papilomavírus humano (HPV). Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV, alguns deles podendo causar, principalmente no colo do útero e do ânus.

A infecção pelo HPV normalmente causa verrugas de tamanhos variáveis. No homem, é mais comum na cabeça do pênis (glande) e na região do ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e colo do útero. As lesões também podem aparecer na boca e na garganta. Tanto o homem quanto a mulher podem estar infectados pelo vírus sem apresentar sintomas.