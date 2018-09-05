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Prevenção

HPV: mais de 300 mil crianças e adolescentes devem se vacinar no ES

De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é de vacinar 140 mil meninas de 9 a 14 anos e 174,8 mil meninos de 11 a 14 anos no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 20:29

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 20:29

Vacina contra HPV Crédito: Divulgação/Ministério da Saúde
Pelo menos 314,8 mil adolescentes devem procurar os postos de saúde para se vacinar contra o HPV no Espírito Santo. A Campanha Publicitária de Mobilização e Comunicação para a Vacinação do Adolescente contra a doença foi lançada na última terça-feira (4) pelo Ministério de Saúde.
De acordo com o órgão, a expectativa é de vacinar 140 mil meninas de 9 a 14 anos e 174,8 mil meninos de 11 a 14 anos no Estado.
O ministério reforça que a proteção só é eficaz quando é aplicada a segunda dose da vacina. No Espírito Santo, a cobertura da segunda dose está em 51,1% para meninas e 16,6% para meninos. 
Em todo o Brasil, mais de 20 milhões de adolescentes devem se imunizar contra a doença.
FIQUE POR DENTRO
O que é
É uma doença sexualmente transmissível (DST) causada pelo Papilomavírus humano (HPV). Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV, alguns deles podendo causar câncer, principalmente no colo do útero e do ânus.
Sintomas
A infecção pelo HPV normalmente causa verrugas de tamanhos variáveis. No homem, é mais comum na cabeça do pênis (glande) e na região do ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e colo do útero. As lesões também podem aparecer na boca e na garganta. Tanto o homem quanto a mulher podem estar infectados pelo vírus sem apresentar sintomas.
Transmissão
As relações sexuais são a principal forma de transmissão do vírus, mas ele também pode ser disseminado pelo sangue, por roupas ou objetos contaminados (como toalhas, roupas íntimas ou sabonetes), pelo beijo e durante o parto.
Prevenção
Existe a vacina de HPV gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e o público-alvo são as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 15 anos. Ela também está disponível para pessoas com idades entre 9 e 26 anos que sejam pacientes com HIV positivo, com câncer ou transplantados.
Com informações de Paula Stange

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