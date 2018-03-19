Gato também tem micose. Fique atento aos sintomas e tratamentos

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A incidência da micose nos gatos varia bastante, dependendo da zona geográfica, estimando-se que se situe entre os 5% e os 50% em nível mundial. Trata-se de uma zoonose de interesse para a saúde pública, já que pode ser transmitida dos gatos para os seus donos.

A dermatofitose nos gatos é muito contagiosa, possuindo uma capacidade de infeção muito elevada. Ainda assim, é uma doença tratável e com cura, que não põe em risco a vida do paciente.

Nos gatos com um sistema imunitário competente, a micose habitualmente tende a curar-se e a não se desenvolver. No entanto, em casos mais frágeis, como gatinhos jovens, é frequente que surjam várias complicações derivadas da dermatofitose.

Os desafios do diagnóstico

Geralmente, a micose manifesta-se por perda de pelo, vermelhidão e descamação da pele, em alguns casos com prurido e em outros, sem. Dentro do leque de manifestações distinguem-se três tipos de causas baseadas na saúde do gato:

1 - Infeção simples

as lesões são visíveis mas limitadas. É esperado que o gato reaja positivamente ao tratamento, já que se encontra em boa saúde, apesar das lesões.

2 - Infeção com complicações

são gatos com lesões extensas e/ou inflamadas, mais frequentes nos animais de pelo longo e espesso, que estão em contato com outras comorbidades (como doenças respiratórias das vias superiores). Os gatos que anteriormente ofereceram resistência ao tratamento também estão inseridos neste grupo. Sem lesões, mas com cultura fúngica positiva: são gatos nos quais não são detectadas lesões, mas ainda assim transmitem a doença.

Ajudas no diagnóstico

As ferramentas de diagnóstico assumem

extrema importância.

- Histórico clínico completo

- Exame físico com luz branca e sob a lâmpada de Wood

- Exame direto dos pelos

- Cultura fúngica

Quais os fatores que contribuem

para o aumento do risco de contágio de micose nos gatos?

- Gatos jovens e geriátricos

- Sistema imune comprometido

- Doenças debilitantes

Além disso, existem dois fatores que aumentam o risco

1 - Fatores causadores de microtraumas

O aumento do coçar e de arranhões causados pelo prurido, o animal que mantem-se úmido por longos períodos com frequência e outras más práticas no cuidado dos gatos originam microtraumas, que se relacionam diretamente com o aumento do risco de micose nos gatos.

2 - Fatores que limitam a limpeza felina