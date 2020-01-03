Foi queimado por água-viva? Nada de colocar xixi na lesão. Veja o que fazer

Verãozão, praia lotada, banho de mar para refrescar... Aí, no mergulho, você sente aquela queimação. Pode ser água-viva! Elas são mais frequentes nesta época do ano, segundo especialistas.
O que fazer? Muita gente não sabe o que fazer e acaba dando soluções um tanto inadequadas. A dermatologista da Unimed Vitória Telma Lúcia Serra Guimarães Macedo destaca que o ferimento causado pela água-viva não é tecnicamente uma queimadura, mas sim um envenenamento da pele causado pelas toxinas liberadas pelo animal.
Se for atingida por uma, a pessoa deve na hora banhar o local com água gelada do mar ou fazer compressa com essa mesma água. Isso terá um efeito analgésico. Também pode ser lavado com soro fisiológico, caso seja possível. Jamais lave com água doce, que aumenta a liberação do veneno dos tentáculos e piora a dor e a queimação.
O ideal, segundo a especialista, é não passar outros produtos no local. Algumas pessoas acham que devem passar sabão, limão e até xixi. Isso pode irritar ainda mais a área ferida, alerta.
A médica destaca ainda que é importante evitar sol na região afetada. O sol pode aumentar o ferimento e provocar bolhas, no caso de queimaduras.
Se encontrar uma água-viva na areia, não mexa com ela! E oriente as crianças a ficar longe do animal, pois mesmo estando no seco ele queima a pele!
Confira as principais dicas em caso de acidentes com água viva:
- Nunca lave o local do ferimento com água doce. Ela aumenta a liberação do veneno dos tentáculos e piora a queimação e a dor.
- Lave com água do mar em abundância. A água do mar reduz a dor e ainda ajuda na retirada de tentáculos da água viva que possam ter ficado grudados na pele.
- Se notar algum tentáculo grudado, com cuidado, retire com um palitinho de sorvete ou com uma pinça. Lave o palitinho antes de utilizá-lo e atenção para não machucar ainda mais a região.
- Se for possível, use vinagre no ferimento. É o produto mais indicado para diminuir o efeito do veneno na pele e atenuar a dor. Faça compressas por 30 minutos, com vinagre puro.
- Se a área queimada for muito grande, a dor for intensa ou houver sinais de alergia, procure um pronto-socorro.
- Atenção: água-viva na areia também queima, evite contato. O ideal é enterrá-la numa boa profundidade para evitar acidentes.
- Em casos de ferimentos mais graves, é indicado procurar um dermatologista.
- Cuidado também com ouriços, arraias e baiacus, que podem causar acidentes.