Foi queimado por água-viva? Nada de colocar xixi na lesão. Veja o que fazer

Água viva: o que fazer em caso de ferimento Crédito: Pixabay

Verãozão, praia lotada, banho de mar para refrescar... Aí, no mergulho, você sente aquela queimação. Pode ser água-viva! Elas são mais frequentes nesta época do ano, segundo especialistas.

O que fazer? Muita gente não sabe o que fazer e acaba dando soluções um tanto inadequadas. A dermatologista da Unimed Vitória Telma Lúcia Serra Guimarães Macedo destaca que o ferimento causado pela água-viva não é tecnicamente uma queimadura, mas sim um envenenamento da pele causado pelas toxinas liberadas pelo animal.

Se for atingida por uma, a pessoa deve na hora banhar o local com água gelada do mar ou fazer compressa com essa mesma água. Isso terá um efeito analgésico. Também pode ser lavado com soro fisiológico, caso seja possível. Jamais lave com água doce, que aumenta a liberação do veneno dos tentáculos e piora a dor e a queimação.

O ideal, segundo a especialista, é não passar outros produtos no local. Algumas pessoas acham que devem passar sabão, limão e até xixi. Isso pode irritar ainda mais a área ferida, alerta.

A médica destaca ainda que é importante evitar sol na região afetada. O sol pode aumentar o ferimento e provocar bolhas, no caso de queimaduras.

Se encontrar uma água-viva na areia, não mexa com ela! E oriente as crianças a ficar longe do animal, pois mesmo estando no seco ele queima a pele!

Confira as principais dicas em caso de acidentes com água viva:

- Nunca lave o local do ferimento com água doce. Ela aumenta a liberação do veneno dos tentáculos e piora a queimação e a dor.

- Lave com água do mar em abundância. A água do mar reduz a dor e ainda ajuda na retirada de tentáculos da água viva que possam ter ficado grudados na pele.

- Se notar algum tentáculo grudado, com cuidado, retire com um palitinho de sorvete ou com uma pinça. Lave o palitinho antes de utilizá-lo e atenção para não machucar ainda mais a região.

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- Se for possível, use vinagre no ferimento. É o produto mais indicado para diminuir o efeito do veneno na pele e atenuar a dor. Faça compressas por 30 minutos, com vinagre puro.

- Se a área queimada for muito grande, a dor for intensa ou houver sinais de alergia, procure um pronto-socorro.

- Atenção: água-viva na areia também queima, evite contato. O ideal é enterrá-la numa boa profundidade para evitar acidentes.

- Em casos de ferimentos mais graves, é indicado procurar um dermatologista.