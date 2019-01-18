Festa alemã com as melhores cervejas de Domingos Martins

Bora tomar uma? Crédito: Ronchi Beer/Divulgação

Que Domingos Martins é quase uma cidade alemã fora da Alemanha, não podemos negar. É fácil passear pelas ruas de Campinho, região central da cidade e se encantar com a arquitetura germânica, placas informativas escritas em português e alemão e, obviamente, boa cerveja.

Para celebrar a chegada dos imigrantes alemães à cidade, que ocorreu em janeiro de 1847, Domingos Martins celebra entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro, a 30º edição da Sommerfest, um festival de cultura alemã, com atrações musicais e culturais, gastronômicas e, reafirmo, boa cerveja!

É difícil pensar em Alemanha sem pensar em cervejas. A Escola Cervejeira Alemã é considerada a mais tradicional na cultura cervejeira, por conta da sua precisão técnica e eficiência. Os alemães são os criadores da Lei da Pureza Alemã (Reinheitsgebot), de 1516, que determina apenas água, malte e lúpulo para a bebida (as leveduras ainda não eram conhecidas na época!) e também são defensores ferrenhos das cervejas da família Lager, que abriga estilos como Pilsen, Dunkel, Rauchbier e muitas outros. E para fazer bonito na Sommerfest, cervejarias de peso da cidade já confirmaram presença e preparam novidades para quem for subir a serra.

Bora tomar uma? Crédito: Trarko/Divulgação

A Trarko, cervejaria de Michel Trarbach, que fica em cima do Fritz Frida, restaurante alemão que participa ativamente da Sommerfest, promete muita chope tanto no restaurante quanto em estande que será preparado para a festa. E se você quiser degustar uma cerveja daquelas que refrescam ao primeiro gole, não deixe de conferir a Fruit Lager da Trarko, que é produzida com frutas vermelhas dali das montanhas. Incrível, né?

Bora tomar uma? Crédito: Barba Ruiva/Divulgação

Quem também confirma presença na festa é a queridinha Barba Ruiva, comandada por Daniel e Mariana Buaiz. A cervejaria também estará em Campinho e criou uma Hop Weiss exclusiva para o evento. Além da novidade, serão 10 estilos plugados nas chopeiras.

Da famosa Pedra Azul, a novíssima Ronchi Beer chega para a Sommerfest com um estande com chopes para serem consumidos na hora e também com cervejas engarrafadas. A Pilsen e a IPA da casa estão garantidas.