Febre: como lidar com o problema em crianças?

A nutricionista Tatiane Soares com o filho João Guilherme. Ela agora sabe lidar melhor quando o menino tem febre Crédito: Vitor Jubini

Quando o filho amanhece com febre, os pais já sentem logo aquele calafrio. Mão na testa: pega o termômetro, faz uma compressa, dá logo um remédio? Quem nunca teve dúvidas sobre como lidar com esse problema comum em crianças?

Fomos atrás dos pediatras para saber o que fazer nesses casos. Por isso, antes de seguir receita caseira da vizinha, veja o que os médicos dizem sobre o assunto.

Antes de tudo, muita calma nessa hora. Os pais não devem se apavorar. Em vez de olhar para a febre, devem olhar para a criança. E encarar essa febre como amiga e não como doença. Ela é uma resposta do organismo, da nossa imunidade natural, a um processo inflamatório ou infeccioso, afirma a infectopediatra e professora de Medicina Jacqueline Rueda.

Ela explica que a febre é manifestação decorrente de uma resposta do organismo a um problema. A febre tem suas vantagens. Não é qualquer febre que a gente deve tratar, aponta.

Comportamento

Na maioria das vezes, não é caso de Pronto-Socorro, onde a criança ficará ainda mais expostas a doenças. Em geral, o que vai apontar a necessidade de medicar ou procurar um médico é o comportamento dela. Às vezes, é só caso de observar o estado geral da criança. Os pais precisam saber disso para evitar essa cultura de Pronto-Socorro, destaca Jacqueline.

Febre em recém-nascidos deve preocupar mais. Se o bebê com menos de três meses de vida tem febre, é preciso levar ao médico, afirma a pediatra Filomena Alencar. No mais, se ela está bem, brincando, comendo, mesmo com febre, o ideal é esperar um pouco antes de dar remédio. Se ela está muito caidinha, não mama, não come, vomita tudo o que ingere, é melhor levar para avaliação médica, indica ela.

Vale prestar atenção em outros sinais, segundo a médica, como manchas cor de vinho no corpo da criança.





A nutricionista Tatiane Soares, 32 anos, já passou muito sufoco cada vez que o filho, João Guilherme, hoje com 2 anos, tinha febre. Quando ele tinha febre alta, eu corria para o Pronto-Socorro. Era um antibiótico atrás do outro. Agora estou mais segura, consigo medicar em casa, diz ela.

Tire suas dúvidas

Quando é hora de medicar?

Só é considerado febre quando a temperatura passa de 37.8°C. A medicação entra se a criança, independente da temperatura, está prostrada, não quer comer ou apresenta outro sinal de alerta. Também é indicado medicar se ela tem alguma doença cardíaca ou respiratória

É preciso deixar o organismo combater o problema?

Se mesmo com febre, a criança está bem, brincando, pulando, se alimentando normalmente, o melhor é aguardar um pouco. A febre normalmente é uma resposta do organismo a um processo inflamatório ou infeccioso. Pode ser um quadro viral que o próprio organismo consegue combater

Quando procurar o pediatra?

Se o bebê tem menos de três meses, é preciso procurar um médico em caso de febre. No mais, não há necessidade se o estado geral da criança é bom ou se a febre cedeu logo com ou sem ajuda de medicação. Mas se a febre durar mais de três dias, se persiste mesmo com medicação e se for acompanhada por outros sinais (prostração, vômito, manchas pelo corpo...), a indicação é procurar um médico

Quando há risco de convulsão?

Um percentual muito pequeno de crianças pode ter convulsão por causa de febre, que ocorre mais por uma imaturidade do sistema imunológico. Geralmente, acontece naquelas com algum quadro neurológico

Se a febre não baixar, pode usar outro medicamento?

O medicamento leva em torno de 40 minutos para fazer efeito. Depois disso, se a febre não baixar, pode intercalar com outra medicação de outra substância. Pode exemplo, se usou paracetamol, pode intercalar com dipirona

Compressas frias e banho são recomendados?