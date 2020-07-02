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Alimentação

Existe uma maneira correta de conservar o queijo?

Após aberto, o ideal é transferir o queijo para um recipiente com tampa.  Alguns truques evitam a contaminação do alimento e asseguram o sabor e a textura por mais tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 17:48

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:48

Queijos
Depois de aberto o ideal é consumir o queijo mais fresco em até 4 dias Crédito: Freepik
O queijo é um alimento presente no dia a dia dos brasileiros. Entre os preferidos estão a muçarela, o prato e o parmesão. Mas será que você sabe conservar o queijo da forma correta?
Já falamos sobre o hábito de lavar o arroz, da importância do "remolho" do feijão e também sobre o uso do óleo para cozinhar macarrão. Agora é a vez de tirar as dúvidas sobre o jeito certo de armazenar e conservar os queijos. Alguns truques evitam a contaminação do alimento e asseguram o sabor e a textura por mais tempo.
Será que existe um jeito certo de guardar o queijo? A nutricionista Fernanda Pignaton explica que o queijo em pedaço tem uma vida maior do que o fatiado. "Toda a superfície que fica em contato com o ambiente está oxidando. Por isso, se a pessoa tem o alimento só com as laterais expostas, a parte interna fica preservada. Já quando é fatiado, todas as partes do queijo ficam expostas à decomposição, oxidação e presença de bactérias", diz.
A agropecuarista e empresária Karla Lievori explica que é importante deixar o queijo sempre protegido. "Ele tem um percentual de umidade e, quando colocado na geladeira sem nenhuma proteção, perde a umidade e fica duro, sem sabor e textura. O ideal é sempre conservar em queijeira ou pote com tampa", sugere. Já Fernanda diz que outra alternativa para armazenar na geladeira sem perda de sabor e textura é embrulhar os pedaços em um papel-toalha absorvente e depois passar um filme plástico que fique bem aderido ao produto. "Coloque dentro de um recipiente com tampa e, dependendo do queijo, poderá tranquilamente consumi-lo pelos próximos 2 ou 3 meses".

Nunca congele

Muita gente tem o costume de congelar bloco de queijo para serem consumidos meses depois. Será que está certo? "Nunca congele. Os freezers brasileiros congelam abaixo de 15 graus e não é o ideal. Quando descongelado, ele fica despedaçando e acaba perdendo suas características naturais", explica Karla Lievori.
A agropecuarista também indica o melhor lugar para se guardar o alimento dentro da geladeira. "Para os queijos mais frescos, como o minas, o ideal é na parte de cima da geladeira. Já os de textura mais firme, como o padrão ou parmesão, você pode colocar nas gavetas de baixo, com as verduras. A dica é: quanto mais duro, guardar nos compartimentos mais inferiores".
Ao comprar é importante observar na embalagem se o produto tem registro de algum órgão competente, além do aspecto. "Não pode ter nenhum mancha verde ou vermelha (com exceção do gorgonzola e roquefort). E também se está acondicionado na temperatura certa. Não pode estar quente", diz Karla. É importante manter o queijo na embalagem. "Depois que abriu a peça o ideal é consumir em até 4 dias. E quanto mais fina a fatia, melhor será a degustação e apreciação do queijo", finaliza Karla Lievori.

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