Estilista capixaba criou uma coleção com inspiração em Iris Apfel

Gabi King e a mãe, Vera, fãs do estilo da veterana Crédito: Marcelo Prest

Iris não foi e nem é estilista, modelo ou editora de moda, mas isso não impediu que ela se tornasse um ícone de estilo, daqueles que carregam informação fashion em cada look que vestem. Para a jornalista de moda Isabella Castro, Iris é um ícone fashion porque tem estilo próprio. Ela se destacou por se vestir com personalidade, usando o que queria, ousando ao se vestir de maneira única, comenta.

A norte-americana passou a vida toda viajando e comprando muito. E, há algum tempo, celebra o estilo próprio até as últimas consequências. Eu acho isso o máximo! No geral o que percebo é que as pessoas quando veem alguém se vestindo com originalidade, não entendem. Questionam se é bonito ou não. Quando na verdade não cabe esse questionamento. As pessoas se vestem algumas vezes pra transgredir, pra passar uma mensagem, mesmo que seja apenas: eu sou diferente. Sempre que vejo alguém com atitude na rua, acho o máximo. Reconheço ali personalidade e coragem, comenta Isabella.

A estilista Gabi King é outra fã da senhora que costuma chamar a si mesma de estrela geriátrica. Tanto que criou uma coleção, intitulada King Circus, no ano passado, com inspiração em pessoas exóticas. Sou apaixonada por ela e minha mãe sempre teve Iris como referência. Fiz uma estampa de Iris dentro dessa coleção. A aceitação foi enorme e várias pessoas curtiram, isso é um barato, conta.

Para Gabi, todo esse movimento liderado por ela, é superatual. É uma velinha que é fashion e isso é o máximo. Este, aliás, é um movimento bem forte nos Estados Unidos e na Europa, de mulheres que usam roupas exóticas. Ela é um destaque midiático. Tanto que as grifes internacionais já se atentaram para isso, basta olhar a quantidade de parcerias que ela já fez, diz.

Gabi também acaba de fazer uma coleção de quimonos inspirados nela. E convidou a mãe Vera, para posar na foto, já que também a considera advanced style. Iris se veste assim porque tem informação de moda, é pesquisadora, colecionadora. Ela é uma inspiração. Eu queria ser igual a ela, que é maravilhosa, finaliza Gabi.