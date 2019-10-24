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Sem cura

Espondilite: entenda a doença grave que afeta o cantor Zé Felipe

Condição causa dores fortes nas articulações e pode evoluir para uma rigidez extrema, a ponto de a pessoa não conseguir mais andar

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 17:29
Zé Felipe, cantor, disse que tem espondilite Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, revelou esta semana que acaba de descobrir que sofre de espondilite. O jovem comentou nas redes sociais que o diagnóstico explica as fortes dores que ele vinha sentindo nos últimos meses nas articulações.
A espondilite é uma doença autoimune rara e incurável. De acordo com a reumatologista Ingrid de Oliveira Koehlert, é uma condição inflamatória que acomete pessoas principalmente antes dos 40 anos de idade. Zé Felipe, no caso, tem apenas 21 anos.

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"Ela é caracterizada por dores sobretudo na região abaixo da lombar, mas pode inflamar joelhos, pés, tornozelos. É uma dor diferente. Ocorre no repouso. Então a pessoa costuma acordar com muita dor. E essa dor melhora com exercício", explica a médica.
O diagnóstico é clínico e por exames como de sangue e ressonância. "Na ressonância, é possível ver as inflamações. O exame de sangue pode vir alterado, por exemplo, com a presença de um gene, o HLA-B27", cita ela.

Tratamento

O tratamento, segundo Ingrid, é feito com medicamentos. "A indicação é de anti-inflamatórios, que são usados para diminuir a piora da doença. Outros casos podem ser tratados com medicamentos mais modernos, como os imunobiológicos, que vão agir reduzindo a imunidade do paciente para que ele pare de inflamar o próprio organismo".
A médica lembra que, apesar de não ter cura, a espondilite pode se agravar e causar várias complicações. "O paciente pode ter uma evolução da doença, com rigidez na coluna. Ele pode perder funções como de mexer pescoço, de abaixar-se, de andar. Além disso, podem surgir inflamações nos olhos, no intestino e outras extra-articulares, que são muito comuns nessa doença. Então, se não tratar a inflamação nos olhos, a pessoa pode até ficar cega".

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