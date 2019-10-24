Espondilite: entenda a doença grave que afeta o cantor Zé Felipe

Zé Felipe, cantor, disse que tem espondilite Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, revelou esta semana que acaba de descobrir que sofre de espondilite. O jovem comentou nas redes sociais que o diagnóstico explica as fortes dores que ele vinha sentindo nos últimos meses nas articulações.

A espondilite é uma doença autoimune rara e incurável. De acordo com a reumatologista Ingrid de Oliveira Koehlert, é uma condição inflamatória que acomete pessoas principalmente antes dos 40 anos de idade. Zé Felipe, no caso, tem apenas 21 anos.

"Ela é caracterizada por dores sobretudo na região abaixo da lombar, mas pode inflamar joelhos, pés, tornozelos. É uma dor diferente. Ocorre no repouso. Então a pessoa costuma acordar com muita dor. E essa dor melhora com exercício", explica a médica.

O diagnóstico é clínico e por exames como de sangue e ressonância. "Na ressonância, é possível ver as inflamações. O exame de sangue pode vir alterado, por exemplo, com a presença de um gene, o HLA-B27", cita ela.

Tratamento

O tratamento, segundo Ingrid, é feito com medicamentos. "A indicação é de anti-inflamatórios, que são usados para diminuir a piora da doença. Outros casos podem ser tratados com medicamentos mais modernos, como os imunobiológicos, que vão agir reduzindo a imunidade do paciente para que ele pare de inflamar o próprio organismo".