Especialistas falam sobre mitos e verdades relacionados ao uso do DIU

O método, por exemplo, não é abortivo Crédito: Arquivo

Na busca por uma alternativas para evitar uma gravidez indesejada, muitas mulheres se deparam com o DIU (Dispositivo Intrauterino). O método consiste em implantar um objeto plástico em formato de T dentro do útero, que impede a fecundação dos óvulos.

No Brasil, apenas 1,9% das mulheres em idade fértil fazem uso deste contraceptivo, segundo o Ministério da Saúde. Para Rogério Bonassi Machado, presidente da comissão de Anticoncepção da Febrasgo, o baixo número de adesão ocorre porque ainda existem mitos sobre o método.

"Algumas mulheres acham que o DIU é abortivo ou então que pode provocar câncer, mas nada disso é verdade", esclarece.

Mas, segundo especialistas, o interesse das brasileiras pelo método aumentou no último ano. Muitas mulheres querem substituir a pílula, que carrega grande quantidade de hormônio, por contraceptivos que agem de maneira mais natural em seu organismo.

"O método está sendo difundido tanto nos consultórios particulares quanto na rede pública (no fim de 2017, o Ministério da Saúde ampliou o acesso ao DIU de cobre no SUS). As mulheres estão procurando mais pelo medo de desenvolverem trombose, cujo risco aumenta ao tomar pílula", explica a ginecologista Maria Elisa Noriler.

A ginecologista da Policlínica Granato, Camila Ramos, tranquiliza as mulheres para outra preocupação recorrente.

"As pacientes que não têm filhos ficam com medo de terem problemas para engravidar no futuro. Mas o DIU é reversível e, após retirá-lo, a paciente poderá engravidar no próximo ciclo menstrual".

Os especialistas consideram o DIU mais eficiente do que a pílula, por não ficar sujeito a possíveis erros causados pelas pacientes, como esquecer de tomar o medicamento. Em contrapartida, o uso de DIU de cobre pode, por exemplo, aumentar o fluxo menstrual em algumas mulheres.

TIRE SUAS DÚVIDAS

O DIU é mais eficaz do que a pílula?

Verdade. A falha das pílulas pode acontecer por fatores como o esquecimento de tomar o remédio, o uso fora do horário habitual e possíveis interações com outros medicamentos. Por serem colocados dentro do útero, com o DIU não há estes riscos

O DIU só pode ser usado por mulheres que tiveram filhos?

Mito. Eles são indicados para mulheres em diversas fases da vida

Posso engravidar logo após tirar o DIU?

Verdade. Quando a mulher quiser é só removê-los que uma gravidez já pode ocorrer

Dói para colocar o DIU?

Mito. A maioria das pacientes sente apenas um leve desconforto, como cólica menstrual, no momento da implantação.

O DIU tem mais hormônio que a pílula?

Mito. O DIU de cobre não possui hormônios e o DIU hormonal libera de forma periódica o hormônio levonorgestrel (subtipo sintético de progesterona). Com relação à quantidade, ela é cerca de um décimo da dose liberada pela pílula anticoncepcional.

A menstruação e a rotina mudam usando DIU?

Verdade. O DIU hormonal, por liberar hormônio dentro do útero, afina a camada de revestimento interno do órgão levando a uma redução da menstruação ou até a eliminação dela. Já o de cobre pode aumentar a intensidade e duração das menstruações

O DIU hormonal provoca trombose?

Mito. O DIU de hormonal é composto por progesterona e o hormônio presente nas pílulas que está ligado ao risco de trombose é o estrogênio

É preciso esperar para ter relação sexual após inserir o DIU?

Verdade. É aconselhável aguardar cerca de 24h após a inserção antes de ter relação sexual

O DIU interfere na libido?

Mito. Os DIUs são neutros em relação a isso. Às vezes podem até ajudar por gerar tranquilidade no fato de serem métodos mais eficazes

O DIU atrapalha a relação sexual?

Mito. Ele possui um fio bem fino, que ajuda na hora de sua retirada, mas este item não atrapalha em nada na hora da penetração e também não prejudica a sensação de prazer da mulher.

O DIU pode ser usado na fase de amamentação?

Verdade. Ele pode ser usado sem preocupações por aquelas que estão amamentando, porém, o DIU com progesterona só deve ser colocado seis semanas após o parto e o sem hormônio pode ser inserido antes disso.

O DIU é abortivo?

Mito. Este é um método contraceptivo que impossibilita a junção do óvulo com o espermatozoide. Ou seja, o DIU atua antes do processo de fecundação.

O uso do DIU prejudica a fertilidade da mulher?

Mito. O retorno da fertilidade feminina acontece em um curto período de tempo, mesmo após uso prolongado do método.

Esse método possui contra-indicações?