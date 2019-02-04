Especialista dá dicas para usar maquiagem em dias quentes

Existem delineadores, máscaras e batons que resistem ao calor Crédito: Divulgação

O calor de 2019 está bem acima do esperado e um dos problemas que preocupa as mulheres nessa época é fazer a maquiagem durar. "É muito comum nesse período a gente ver delineadores, máscaras ou mesmo batom, escorrendo ou borrados por conta da oleosidade da pele e transpiração", diz o make-up Anderson Bueno.

No verão ele não abre mão de utilizar produtos que sejam resistentes ou à prova d'água. "Várias linhas nacionais e importadas já produzem produtos com este benefício", explica.

A seguir, Anderson Bueno dá algumas dicas de maquiagem para quem trabalha em áreas quentes ou na rua, e tem que enfrentar altas temperaturas diariamente. Confira:

Base

Peles oleosas ou pessoas que transpiram muito, não podem abrir mão da base. "Mesmo assim, lembre-se que é muito importante higienizar a pele, lavando-a com sabonete líquido, e não deixe também de utilizar um bom adstringente. Muitas bases hoje, já contêm filtro solar com diferentes fatores”, explica.

Máscara de cílios

Se você não quer perder a expressão do seu olhar, a máscara para cílios é fundamental. "Se quiser ir à praia ou à piscina, sem perder o glamour, use a máscara à prova d'água”, recomenda.

“Minha dica especial para este item é: quando for remover, para não arrancar os cílios, utilize um demaquilante para a área dos olhos ou mesmo um óleo de amêndoas ou mineral para remover”, complementa o especialista.

Batom

“Eu quero morrer quando vejo aquele batom escorrendo no canto da boca ou para aquelas que fumam, ele migrando nos vincos. É muito feio! Para não correr esse risco, indico o batom à prova d'água, sempre!”, afirma.