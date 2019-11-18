Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infecção fortuita

Entenda o primeiro caso de transmissão sexual de dengue

O caso ocorreu entre dois homens em Madri e foi confirmado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, mas o infectologista  Crispim Cerutti disse que não há motivo para alarde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 15:17

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 15:17

Primeiro caso de transmissão sexual de dengue é confirmado na Espanha Crédito: Freepik
Foi confirmado na última sexta-feira, 8, o primeiro caso de transmissão da dengue por via sexual entre dois homens em Madri, na Espanha. A doença foi detectada em um adulto, de 41 anos, o qual o parceiro havia sido infectado em Cuba, uma zona endêmica.  O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças confirmou as informações do governo espanhol, mas apesar da nova forma de contaminação, o médico infectologista capixaba Crispim Cerutti explica que não são necessárias mudanças nas estratégias de abordagem com relação à dengue, pois o caso espanhol é algo raro de acontecer.
De acordo com ele, o vírus da dengue tem distribuição difusa, pode ficar em algum lugar do corpo por mais tempo do que em outro, mas essa foi uma infecção fortuita, e não significa que deve-se criar todo um aparato sobre a transmissão de dengue através do sexo. "A minha orientação para a população é a prática do sexo seguro, que deve ser estimulado sempre para a prevenção dessa e de outras doenças, finaliza o especialista Crispim Cerutti.
Segundo informações do portal Fala Nordeste, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, o caso espanhol é o primeiro de transmissão sexual do vírus da dengue entre dois homens. Pois, até então, considerava-se que a única forma de transmissão da doença ocorria apenas pela picada do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença.
O homem não havia estado no país ou em nenhum outro local em que a dengue é endêmica. Também não foram encontrados mosquitos no local em que o paciente vive, na Espanha.
Após apresentar os mesmos sintomas que o companheiro infectado, os médicos do Hospital Ramón y Cajal fizeram testes nos espermatozóides dos dois. E o exame confirmou que ambos estavam com o mesmo tipo de vírus que circula em Cuba.

Veja Também

ES não recebe inseticida contra mosquito da dengue há sete meses

Boato sobre combate ao mosquito da dengue: cloro em ralo é ineficaz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados