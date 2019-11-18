Entenda o primeiro caso de transmissão sexual de dengue

Primeiro caso de transmissão sexual de dengue é confirmado na Espanha Crédito: Freepik

Foi confirmado na última sexta-feira, 8, o primeiro caso de transmissão da dengue por via sexual entre dois homens em Madri, na Espanha. A doença foi detectada em um adulto, de 41 anos, o qual o parceiro havia sido infectado em Cuba, uma zona endêmica. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças confirmou as informações do governo espanhol, mas apesar da nova forma de contaminação, o médico infectologista capixaba Crispim Cerutti explica que não são necessárias mudanças nas estratégias de abordagem com relação à dengue, pois o caso espanhol é algo raro de acontecer.

De acordo com ele, o vírus da dengue tem distribuição difusa, pode ficar em algum lugar do corpo por mais tempo do que em outro, mas essa foi uma infecção fortuita, e não significa que deve-se criar todo um aparato sobre a transmissão de dengue através do sexo. "A minha orientação para a população é a prática do sexo seguro, que deve ser estimulado sempre para a prevenção dessa e de outras doenças, finaliza o especialista Crispim Cerutti.

Segundo informações do portal Fala Nordeste, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, o caso espanhol é o primeiro de transmissão sexual do vírus da dengue entre dois homens. Pois, até então, considerava-se que a única forma de transmissão da doença ocorria apenas pela picada do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença.

O homem não havia estado no país ou em nenhum outro local em que a dengue é endêmica. Também não foram encontrados mosquitos no local em que o paciente vive, na Espanha.