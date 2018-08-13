Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doença autoimune

Entenda a doença que deixou o ator José Mayer internado por 30 dias

José Mayer teve complicações da granulomatose de Wegener

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 00:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 00:35
Ator José Mayer Crédito: Divulgação
Uma doença respiratória rara deixou o ator José Mayer internado por 30 dias no último mês. Ele foi diagnosticado com granulomatose de Wegener, um problema grave que, se não for diagnosticado a tempo, pode levar à morte.
Trata-se de uma doença autoimune na qual o corpo começa a rejeitar os próprios vasos sanguíneos, mas acaba afetando vários órgãos, como rins, pulmões, vias aéreas.
De acordo com a reumatologista Andreza Tironi Schiffler, a granulomatose de Weneger pertence a um grupo de vasculites sistêmicas, das várias que existem e que afetam predominantemente os vasos, que se inflamam e sofrem um processo de necrose. Tem um anticorpo que causa tudo isso em pessoas que têm predisposição a doença autoimune. A gente não sabe por que isso é desencadeado, explica ela.
Essa inflamação, diz, pode acontecer em qualquer parte do corpo. O paciente pode ter desde uma alteração no nervo óptico, com perda de visão, até uma alteração em um vaso sanguíneo de um vaso periférico e parar de mexer o pé, cita Andreza.
IDENTIFICAÇÃO 
 
Por isso, nem sempre ela é fácil de ser identificada, segundo a pneumologista Karina Tavares Oliveira. A doença geralmente começa a dar sinais pelos pulmões, com congestionamento e sangramento nasal, falta de ar, febre. O que leva muita gente a achar que é pneumonia. Só descobrem o problema porque a pessoa não melhora com os antibióticos.
Apesar de ter sintomas pulmonares no início, a doença é multifocal. O impacto no pulmão é muito grande. Se o paciente for de mais idade, diabético, com problema cardíaco, a situação pode se complicar mais, diz a pneumologista.
A reumatologista destaca que uma das complicações é, por exemplo, um comprometimento dos rins que pode levar a uma insuficiência renal.
Dado esse quadro clínico tão vasto, esse diagnóstico é feito a partir de uma biópsia renal ou pulmonar, por exemplo.
As causas não são ainda tão conhecidas e a granulomatose pode acometer homens, mulheres e crianças. É uma doença rara e crônica, que predomina em indivíduos da raça branca. A incidência é igual entre os gêneros, tanto homem quanto mulher. A idade do diagnóstico costuma ser entre 40 e 55 anos. Mas pode acometer a pessoa em qualquer idade, até mesmo crianças, observa Andreza.
TRATAMENTO
O tratamento é à base de imunossupressores e corticoides, e é para o resto da vida. Mas a pessoa pode levar uma vida normal, trabalhar, destaca Karina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados