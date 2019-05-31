Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Winter is coming

Editorial de moda: para o inverno, a tendência são os tons terrosos

Eles serão febre na estação fria, que já está batendo à porta, principalmente em peças de alfaiataria e com toque artesanal

Publicado em 

31 mai 2019 às 18:30

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 18:30

 
Calça NXT LVL para Marca Registrada, blusa de manga longa Iorane para Marca Registrada, blusa branca bordada Marcello de Santis, brinco Ivana Izoton, anel Ylla Crédito: Rafael Fanti
Body NK, chemise The Store, calça NXT LVL para Marca Registrada e brinco e pulseira Leide Viero Acessórios Crédito: Rafael Fanti
Body NK, chemise The Store, calça NXT LVL para Marca Registrada e brinco e pulseira Leide Viero Acessórios Crédito: Rafael Fanti
Casaco NK, saia Água de Coco, brinco Carlos Penna e sapato Arezzo Crédito: Rafael Fanti
Casaco NK, saia Água de Coco, brinco Carlos Penna e sapato Arezzo Crédito: Rafael Fanti
Quimono Borana, vestido Marcello de Santis para Simultâneo e brinco e anel Ylla Crédito: Rafael Fanti
Quimono Borana, vestido Marcello de Santis para Simultâneo e brinco e anel Ylla Crédito: Rafael Fanti
Fotografia: Rafael Fanti
Produção e styling: Hanna Freire, Edpo Gaspar e Matheus Bonjur
Modelo: Sulamita Marinho - Ag. Ford Models Vitória.
Beleza: Victor Chavalier

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados