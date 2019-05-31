Editorial de moda: para o inverno, a tendência são os tons terrosos

Fotografia: Rafael Fanti
Produção e styling: Hanna Freire, Edpo Gaspar e Matheus Bonjur
Modelo: Sulamita Marinho - Ag. Ford Models Vitória.
Beleza: Victor Chavalier
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