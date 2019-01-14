Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Drops: confira todas as novidades em produtos para a temporada

Neste verão, os lançamentos estão cada vez mais coloridos, desde roupas até as joias

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 13:55

Guilherme Sillva

Uma joia para você chamar de sua
Já imaginou ter uma joia com desenho exclusivo na sua coleção? Pois chegou a hora. Basta participar da promoção da peça assinada pelo joalheiro Ricardo Vieira que está acontecendo no nosso Instagram (@sigaag). O designer uniu conchas de ouro, pérolas barrocas e águas marinhas, criando o brinco de 18 quilates cheio de estilo. Participe!
Fragrância radiante
Acaba de chegar ao mercado a Daisy Love Marc Jacobs, fragrância que é inegavelmente feminina com uma composição jovem, mas sofisticada. O perfume evoca a felicidade de ver o sol refletir no oceano sob um céu azul claro com notas brilhantes de amoras cristalizadas, pétalas de margaridas solares, porém cremosas, e uma mistura quente de almiscares de cashmere e tronco. A fragrância foi criada pelo mestre perfumista e colaborador de longa data da Marc Jacobs Fragrances, Alberto Morillas, da Casa de Fragrâncias Firmenich.
Pele limpa e macia
Para colorir o verão Crédito: Divulgação
Otimizar o tempo durante os cuidados de beleza é um desejo de quem vive na correria. Pensando nisso, a Nivea lança dentro da plataforma MicellAir, a edição limitada da Água Micelar Bifásica com Água de Rosas. O produto possui tecnologia micelar, fórmula composta por um conjunto de moléculas que removem até as menores partículas de impurezas da pele. Sem necessidade de enxague e esforço, o produto retira a maquiagem a prova d’água, além de tonificar, purificar e hidratar por 24 horas.
 
Nivea Água Micelar Bifásica com Água de Rosas - R$ 39,90
Volta às aulas com estilo
A volta às aulas de 2019 promete ser cheia de novidades para as crianças. Em parceria com a Pacific, as marcas Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre anunciam o lançamento de quatro novas linhas de material escolar, que aliam alta tecnologia com o estilo característico das marcas e irão encantar os pequenos.
Entre as novidades, está a linha baseada no desenho Mundo Ripilica, com mochila, mala com carrinho, lancheira e estojo. Já a Tigor T. Tigre ganhou uma linha intitulada Tigor Tigre Camo, que é inspirada na vida agitada e divertida das crianças. Seguindo uma padronagem militar estilizada e dinâmica, os produtos possuem tons de cinza e verde em um tom mais vibrante, ganhando um contraste e realce de detalhes.
Pulso com ilustrações especiais
Para colorir o verão Crédito: Divulgação
Cor, diversão e fantasia são as palavras que definem a Think Fun, nova coleção da Swatch com 20 modelos de relógios. A linha traz em suas composições cores e formas que explodem em desenhos vibrantes. Estampas exclusivas dão um tom especial, como o alien Telefon Maison que brilha no escuro, além das ilustrações e listras especiais que remetem ao frescor da juventude, característica da marca. Alguns modelos carregam aplicação de pedras Swarovski, proporcionando um equilibrio de estilos na coleção.
O Rio de Janeiro como inspiração
A Reserva se juntou a New Balance para criar uma coleção exclusiva tendo o Rio de Janeiro como principal cenário. As peças são inspiradas no amanhecer e no entardecer, horários preferidos dos esportistas cariocas. É a primeira vez que a collab é focada em roupas. As peças de vestuário foram idealizadas pela RSV+, célula criativa da Reserva, com apoio da New Balance. Entre os produtos da coleção estão camisetas, moletons, shorts, bonés e o tênis 247 em duas versões – azul e branco. O modelo foi reeditado com o “N” em versão menor e tem a lingueta e o gorgurão traseiro personalizados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Verão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados