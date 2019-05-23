DROPS| Confira quais eventos e lançamentos que vão bombar em Vitória

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Ivan Aguilar chega aos 30

O estilista Ivan Aguilar comemora 30 anos de carreira com um desfile beneficente e inédito com sua coleção ‘Urban Folk’, dia 30 de maio, às 20h30, no Centro de Convenções de Vitória. Na passarela, ele apresentará 40 looks, dos seus ternos clássicos à sua linha casual chique com moletons, jaquetas, pijamas, overcoats. O xadrez e os monogramas são estampas destaques, e na cartela de cor, muitos terrosos, ocre, bege, caquis, vermelhos queimados. Parte da renda da venda dos ingressos será revertida para a Obra Social Gabriel Delanne (Osgade), de Cariacica. Essa é a primeira vez em 30 anos que Ivan Aguilar lança primeiro uma coleção em sua terra natal para depois lançar em outros estados e países. Ao longo de sua trajetória, o estilista criou coleções para marcas brasileiras e internacionais, produziu roupas sob medida para políticos e celebridades influentes no país, e desfilou nos principais eventos de moda nacional, como Semana de Moda de São Paulo e Fashion Rio, e até na Semana de Moda de Nova York. Os ingressos estão à venda no site e na loja do estilista.

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Vitamina C pura

O novo Renew Vitamina C Sérum Radiante da Avon tem fórmula patenteada com 10% de Vitamina C pura e estabilizada, desenvolvida com uma tecnologia inovadora e exclusiva para fornecer vitamina C pura que permanece ativa da primeira até a última gota. O produto possui exclusiva tecnologia Effective C – fórmula que não perde a eficácia ao longo do tempo garantindo duração de 48 horas na pele. O novo concentrado foi um dos produtos com maiores índices de aprovação da história da Avon – 99% das consumidoras afirmaram que o item aumentou a luminosidade da pele e 91% concordaram que deixou a pele mais iluminada e com aparência revitalizada.

Curso com expert em make para noivas

O maquiador queridinho das noivas, Jr. Mendes, estará aqui em Vitória no próximo dia 10 para uma masterclass, com dicas, técnicas e truques supervaliosos. O valor é de R$ 669, que será revertido 100% em produtos da M.A.C. As inscrições podem ser feitas na loja da marca, no Shopping Vitória. Já o curso acontece em duas turmas, no Hotel Senac, na Ilha do Boi, das 10h às 12h30, e das 16h30 às 19h.

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Marca de lingerie italiana chega ao Estado