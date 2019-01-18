Drops: Confira as novidades de moda e beleza

A Avon lança a Far Away Rebel, novíssima fragrância da marca. A linha Far Away é um clássico de sucesso desde o seu lançamento nos anos noventa, e é a mais vendida da perfumaria da marca em todo o mundo até hoje. O lançamento Far Away Rebel traz uma releitura na embalagem com o já conhecido yin yang, agora mais moderno e inusitado. O deo parfum combina a cremosidade do creme de cassis no topo, a sensualidade da flor de laranjeira no coração e o viciante chocolate salgado com caramelo no fundo. A criação é assinada pelo renomado perfumista Jean Marc Chaillan - criador de hits no universo internacional da perfumaria.

Depois de alguns anos se dedicando quase que exclusivamente a criação de joias de pérolas, a designer Ivana Izoton entra numa nova fase, com a criação de peças com gemas coloridas. Os materiais são novos em seu universo criativo, mas os traços característicos de Ivana permanecem os mesmos. As linhas retas, a simplicidade das formas e desenhos minimalistas, o jogo do simétrico x assimétrico, a forte geometria e uso de texturas no metal continuam sendo sua marca registrada. Essas criações integram uma nova linha de design voltado para as gemas coradas, que fazem parte de uma experiência diferente. A designer criou brincos de quartzos goiaba em lapidação cabochão e criou intervenções de traços retos e delicados feitos em ouro rosé texturado. Já as peças em esmeraldas, foram feitas em lapidações assimétricas, com acabamento reto.