Drops: acessórios, produtos de beleza e moda pra você

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Ousadia em furos

Seguindo a tendência do multicolarismo, as irmãs e designers de joias da Kaja, Karolyne e Jacquelinne Fantin Guerra lançaram uma coleção inspirada nas mulheres ousadas que amam furos pelas orelhas. As criações de prata e pedraria brasileira permitem combinar brincos de diferentes tamanhos e formatos ou então casá-los com argolas e pingentes mais sofisticados, além dos piercings. O número de furos, segundo Jacquelinne, é proporcional à ousadia de cada pessoa e abre um leque de composições para as produções.

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Olhar poderoso

Ele acaba com olheiras, ilumina e se mantém fixo por 12 horas. O Ultra Hd Self-Setting Concealer, corretivo da Make Up for Ever, tem cobertura média e um acabamento natural sem acúmulo de produto. Sua fórmula auto-selante apresenta pigmentos revestidos com aminoácidos, que se adaptam imediatamente à pele, garantindo resultado por horas. Disponível em 16 cores para se adequar a todos os tons de pele.

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Adeus, amarelado

Sabe quando os cabelos loiros ficam amarelados, opacos ou esverdeados após dias de praia e piscina? O shampoo Blond Blue Matizador promete ser a salvação dos fios prejudicados por estes agentes durante o verão. Ele é indicado para todas as curvaturas de cabelo que tenham passado por processo de descoloração. Possui tecnologia anti-yellow que age eliminando os tons amarelados e realçando o tom platinado. Também recupera a estrutura interna e externa dos fios, conservando a hidratação, a maciez e o brilho, já que tem queratina e colágeno.

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Adocicados e veganos

Lançamentos da The Body Shop, o shampoo e o condicionador da linha Strawberry possuem uma fragrância adocicada de morango e garantem mais vida, brilho e maciez ao cabelo opaco. Os produtos da linha são produzidos com o suco de morangos colhidos na Itália e aloe vera do Comércio com Comunidades do México. São 100% veganos e não contêm silicones na formulação.

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Seis novas cores

A Risqué lançou uma coleção em parceria com a Coca-Cola, a Felicidade em Cores. Como seis novos tons de esmaltes, o lançamento celebra a Felicidade, seja ela vinda da sensação de abrir uma garrafa de Coca-Cola gelada ou do prazer de pintar as unhas com um novo esmalte Risqué. Inspirada no universo descontraído e moderno em torno do refrigerante mais famoso do mundo, a coleção traz nomes e cores que ilustram a parceria. Até mesmo clássicos memes muito usados no vocabulário do dia a dia surgem entre os esmaltes, como o “Ultima Coca-Cola do Deserto”. Além, é claro, das marcas registradas como o “Vermelho Coca-Cola” e do tema central da coleção “Abra a Felicidade”.

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Novo luxo

Com foco no redesign de peças vintage garimpadas em brechós ao redor do mundo, e na pesquisa de tecidos e materiais parados em estoque, o diretor criativo Fábio Souza garante às coleções desenhadas por Alexandre Herchcovitch para sua marca, À La Garçonne, valores de um novo luxo pautado pelas novas linguagens da sustentabilidade. Roupas e acessórios são pensados sob o status de peças-únicas ou de edição limitada, conquistando seguidores que prezam por itens icônicos e exclusivos. Na coleção, um mix contínuo de alfaiataria, peças esportivo e fetiche.

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Olhar rendado

A coleção de óculos de sol Dolce & Gabanna Devotion já chegou às Óticas Paris e está fazendo sucesso entre as fashionistas da ilha. A renda delicada do “Cuore Sacro”, símbolo da grife, é o detalhe precioso que caracteriza os modelos, destacando-se ao redor das lentes. Com armação de metal nos formatos quadrado ou cat eye, eles também têm as lentes transparentes, tendência que continua em alta no segmento óptico. Há opções nas cores preta, dourada e rosé.

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Preenche e firma

Nem bem foi lançado e o concentrado Hyalu 6, da Adcos, já virou queridinho das apaixonadas por novidades da beauty. Ele é um poderoso regenerador da pele, que combina 4 tipos de Ácido Hialurônico (AH) e 2 bioestimuladores, garantindo uma potente ação de rejuvenescimento através da atuação em diferentes níveis cutâneos. Recupera a firmeza e o contorno facial, inibe a perda de ácido hialurônico, reduz rugas, repõe o volume facial, aumenta a elasticidade e a firmeza da pele. Também estimula a produção de colágeno em 152% e aumenta a produção de Ácido Hialurônico em 98%

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Efeito imediato