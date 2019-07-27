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Ministério da Saúde

Doenças crônicas afetam sete em cada 10 idosos

Dados do MS mostram que as três mais frequentes são a hipertensão arterial, a osteoartrite e a sarcopenia
Paula Stange

Paula Stange

Publicado em 

27 jul 2019 às 20:56

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 20:56

Doenças crônicas afetam sete em cada 10 idosos Crédito: Pexels
Dados do Ministério da Saúde mostram que quase 70% dos idosos acima de 60 anos sofrem de pelo menos uma doença crônica, sendo as três mais frequentes a hipertensão arterial, a osteoartrite e a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Veja mais detalhes sobre o assunto na entrevista com o médico ortopedista Thanguy Friço.
O que caracteriza uma doença crônica?
É uma doença persistente por mais de três meses e que exige cuidados constantes. Temos vários exemplos, como diabetes, hipertensão, osteoartrite, câncer, depressão, entre outras.
Elas afetam mais a população idosa? Por quê?
As transformações que vivemos no último século fizeram com que essas doenças deixassem de ser exclusivas dos idosos. Apesar disso, elas são mais frequentes neste grupo. O idoso acaba tendo alterações fisiológicas do envelhecimento que tornam o indivíduo mais frágil. Com isso, as doenças crônicas surgem com mais frequência, mas é possível ter uma doença crônica e manter uma vida ativa.
O aumento da população idosa agrava esse quadro?
Sim. Estima-se que em 2039 o número de idosos no Brasil vai ultrapassar o de crianças e adolescentes. É preciso que essa população envelheça com saúde e o máximo de autonomia.
Como evitar essas doenças nessa faixa etária?
A maioria delas é resultado de um conjunto de atitudes pouco saudáveis ao longo da vida. Então, a dica vale para os idosos e para os jovens: prática de atividade física regular e alimentação saudável e equilibrada. No caso dos idosos, como não se trata apenas de prevenção, outros cuidados são necessários, como acompanhamento familiar, médico, nutricional e psicológico.
A mudança nos hábitos pode trazer benefícios mesmo depois que a doença já está instalada?
Sem dúvida. Inclusive esse é um grande desafio da atuação médica com a população idosa. Muitos acreditam que não adianta mais fazer nada, e por isso não mudam o estilo de vida. Vale lembrar que pequenas mudanças geram resultados positivos a qualquer momento. Além de tratar a doença em si, essa transformação pode proporcionar mais saúde durante a terceira idade. O idoso precisa entender que essa fase da vida pode ser maravilhosa e com novas experiências, desde que ele tenha saúde para vivenciar o melhor dela.
APOSTE NA COUVE PARA TER MAIS FORÇA E ENERGIA
Batida no suco verde, refogada acompanhando o arroz com feijão, crua na salada e até complementando os caldos neste inverno. A couve é um dos vegetais mais versáteis e presentes no nosso dia a dia. Rica em fibras, minerais e vitaminas, a couve é conhecida por ser uma aliada de quem quer perder peso ou daqueles que sofrem com anemias.
De acordo com a nutricionista Letícia Matrak, a couve é um vegetal rico em minerais como o cálcio, o ferro e o fósforo, e também nas vitaminas A, C e do complexo B e C.
“O seu consumo diário traz ainda benefícios para o coração, ajuda a combater os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento do organismo, e contribui para que os atletas tenham um melhor rendimento em suas atividades esportivas”, destaca ela.
“Por conter bastante fibra, ela tem um grande poder de saciedade, contribuindo também para a saúde intestinal, além de ser maravilhosa para problemas gástricos e para combater os sintomas da TPM, que tanto afetam as mulheres”, afirma a nutricionista.
No que diz respeito ao fortalecimento dos ossos, a couve atua de maneira melhor do que o leite de vaca, por possuir um perfeito equilíbrio entre o cálcio e o magnésio. “O cálcio precisa do magnésio em uma medida certa para conseguir exercer as suas funções, entre elas, formar a massa óssea. Já o magnésio, além de auxiliar na absorção do cálcio, também trabalha no metabolismo das gorduras corporais, ajuda a estabilizar a pressão arterial, a regular a ação de hormônios e ainda controla os movimentos dos músculos”, complementa Letícia
OUTROS BENEFÍCIOS
Mais humor
A couve tem magnésio e vitaminas do complexo B, fundamentais para a formação e o bom funcionamento dos neurotransmissores, que são responsáveis por manter o bom humor.
Pele boa
A couve é uma excelente fonte de Vitamina A, um potente antioxidante e que atua melhorando a textura da pele e prevenindo o envelhecimento precoce.
Calorias
Em 100g da folha crua há em média 27 kcal.

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