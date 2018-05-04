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Concepção

Dieta com poucas frutas e muito fast-food dificulta gravidez

Estudo analisou o impacto da alimentação na infertilidade

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 09:35
Crédito: Pixabay
Um estudo da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, divulgado nesta quinta-feira (03), revelou que mulheres que comem poucas frutas e muito fast-food levam mais tempo para engravidar e têm menor probabilidade de iniciar uma gestação em um período de um ano.
Ao analisar o impacto da dieta na infertilidade, os pesquisadores identificaram que, para as mulheres que consumiam menos frutas, o risco de não conseguir gerar um bebê passou de 8% para 12%. Já a ingestão constante de fast-food por quatro ou mais vezes por semana fez com que o risco de infertilidade passasse de 8% para 16%.
5.598 MULHERES ANALISADAS
Segundo a pesquisa, mulheres que ingeriram frutas de uma a três vezes no prazo de um mês demoraram mais para engravidar na comparação com aquelas que haviam comido fruta três ou mais vezes por dia no mesmo período.
 Esses resultados mostram que ter uma dieta de boa qualidade, que inclui frutas e minimiza o consumo de fast-food, melhora a fertilidade e reduz o tempo para conseguir engravidar  afirmou Claire Roberts, pesquisadora que coordenou o estudo.
No total, foram analisadas 5.598 mulheres no Reino Unido, na Irlanda, na Nova Zelândia e na Austrália. As gestantes, que estavam na primeira gravidez, foram entrevistadas por parteiras que perguntaram sobre suas dietas. Entre as participantes, 94% não tinham recebido tratamento de fertilidade.
Foram considerados fast-food alimentos como pizza, frango frito, batata frita e hambúrguer, comprados em lanchonetes ou deliveries. Comidas como essas compradas no mercado e consumidas em casa não foram levadas em consideração.
 Ajustamos as relações com a dieta pré-gravidez para levar em conta vários fatores conhecidos por aumentar o risco de infertilidade, como índice de massa corporal (IMC) e idade materna, tabagismo e consumo de álcool. Como a dieta é um fator modificável, os resultados apontam a importância de considerar a dieta anterior à concepção para respaldar uma gestação no tempo ideal para as mulheres que planejam engravidar  afirmou Jessica Grieger, autora principal da pesquisa.

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