Dicas para olhar com mais carinho para baixo

Escolha o que vai fazer você se sentir mais confortável. Crédito: Arquivo A Gazeta

Sempre polêmicos, os pelos em todo corpo - principalmente os pubianos - foram culturalmente associados à falta de higiene. Por conta disso, muitas pessoas se sentem constrangidas em falar sobre esse assunto. Associa-se a isso a cultura da depilação total, muito comum entre as jovens brasileiras. O fato é que precisamos superar esse desconforto e entender que os pelos apenas indicam maturidade. Mas manter a área - parcial ou totalmente - depilada ou "ao natural" depende de você. O importante é manter a higiene e, se for o caso, hidratar os pelos. Sim, eles deve ser hidratados também!

A doutora em enfermagem Márcia Almeida, que coordena o Projeto de Extensão Cuidar no ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), explica que a principal função dos pelos pubianos é proteger os órgãos sexuais contra microorganismos da nossa própria flora que podem causar infecções.

Vale destacar também que os pelos protegem estruturas importantes da nossa pele, e que ajudam a lubrificar e hidratar a área genital. Com o envelhecimento, a pele se tornará quebradiça e pouco viçosa quando se retira todo o pelo dessa região, explica Márcia.

Depilar ou não depilar? Eis a questão Crédito: Reprodução / Instagram (@billie)

Eles não são anti-higiênicos

Os pelos pubianos desempenham uma função biológica, não há receita mágica para torná-los macios e hidratados como os da cabeça, pois eles são naturalmente mais ásperos. Aliás, são chamados pelos terminais pelas dermatologistas.

A dermatologista Irene Baldi aconselha que não sejam utilizados produtos com muito odor no cuidado com eles, e recomenda pesquisar sempre o pH do que vai ser usado para que não haja irritação. A pele da região íntima é extremamente sensível, tem mais terminações nervosas e glândulas sudoríparas, o que, às vezes, gera um odor próprio. Por isso, são indicados produtos com o pH específico, que vão ajudar a fazer esse equilíbrio e manter as defesas naturais dessa região, complementa a especialista.

Existe depilação ideal?

Depilar ou aparar? A ginecologista e sexóloga Lorena Baldotto afirma que: tanto faz! Deve ser feito o procedimento que a pessoa se sinta melhor, o importante é manter a região limpa e seca, explica ela.

Caso você opte por tirar tudo, o procedimento mais indicado é a depilação a laser, que age enfraquecendo a raiz do pelo. Com um número adequado de sessões, o pelo não nasce mais, evitando o risco de foliculite, por exemplo. Aparar com tesoura ou realizar depilações definitivas, como o laser, pode ter muito benefício pra saúde da região, pois o excesso de pelos pode contribuir para o acúmulo de umidade também, complementa a profissional.

Cuidado e estética pubianos

A principal orientação da dermatologista Krishna Sandoval para depois da depilação é usar roupas leves e evitar tecidos sintéticos. Recomendo também o uso de loções calmantes e até mesmo a aplicação de cremes com corticoide ou antibióticos tópicos, completa Krishna.

A tecnologia medicinal também contribui para os cuidados com a região. Atualmente, dependendo da queixa de cada paciente, temos 'peelings' para clareamento da área, aparelhos de ultrassom microfocado para tratamento da flacidez dessa região e toxina botulínica para casos de excesso de suor, descreve a dermatologista.

Dicas

Para quem escolhe não retirá-los, aqui vão algumas dicas de cuidados com os pelos pubianos:

- Apare os pelos com tesouras ao invés de lâminas;

- Mantenha os pelos sempre limpos, utilize preferencialmente sabonetes neutros, pois eles não alteram o pH da região;

- Não utilize perfumes, talcos ou desodorantes;

- Mantenha os pelos sempre secos, o local úmido é mais propício à proliferação de microrganismos;