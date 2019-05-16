DFB Festival celebra 20 anos valorizando a moda autoral do Ceará

A moda do Ceará está em festa. Tudo porque o DFB Festival celebra 20 anos de moda, cultura e empreendedorismo. O evento, considerado o maior encontro da moda autoral da América Latina, invadiu o trecho de litoral mais icônico da capital cearense: as areias do Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza.

Desfiles, shows, exposições de fotografia, feira de marcas sustentáveis, workshops e gastronomia, mostram a vocação do Ceará como epicentro para a fomentação da cultura. A primeira noite de desfiles trouxe muita renda renascença e o famoso beach wear, que dá fama ao Estado.

Desfile Vitor Cunha Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes

O jovem Vitor cunha apostou no macramê reinterpretado de maneira orgânica em peças urbanas, criadas a partir de releituras de t-shirts, regatas e calças, a partir do uso consciente de resíduos de corda em 100% algodão. A silhueta tem shape reto e oversized.

Desfile Caio Nascimento Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes

Já Caio Nascimento fez um desfile protesto. Destaque para mangas bufantes, babados, jeans com recortes e roupas com mensagens escritas.

Desfile Almerinda Maria Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes

Almerinda Maria apresentou o que o artesão do Ceará sabe fazer de melhor. Usando renda renascença e richelieu, ela trouxe para passarela vestidos, calças, blusas, misturadas com peças de linho. O autêntico trabalho manual.

Desfile Gisela Franck Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes

A estilista Gisela Franck, que trabalhou para grandes marcas cearenses, imprimi seu dna minimalista na sua coleção, com peças atemporais, prezando pelo uso de tecidos de fibras naturais. Destaque para a transparência da gaze de linho puro.

Desfile Água de Coco Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes

A Água de Coco, grife mais famosa do Estado, fechou o primeiro dia de desfile. Os estilistas da marca fizeram a junção do sertão com o mar. Na passarela a estamparia de uma flora exuberante, além de maiôs, biquínis e sungas em tons terrosos. As peças em lurex cheias de babado prometem ser a sensação. Ali o brilho é certeiro - seja na praia ou na cidade.



