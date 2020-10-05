Descubra os tipos de alimentos que ajudam a prevenir o câncer de mama

Mesmo com a intensa correria do dia-a-dia é preciso realizar uma pausa no momento de escolha dos alimentos Crédito: shutterstock

O mês de outubro é caracterizado e lembrado pela união de pessoas em todo o mundo em prol da campanha do Outubro Rosa, caracterizada pela intensificação dos esforços pela detecção precoce do câncer de mama. Entretanto, na prática, poucas mulheres possuem o conhecimento de alternativas que vão além da mamografia e do exame clínico, e são utilizadas como maneiras de se prevenir da doença, como a prática de uma dieta rica e balanceada com muitas frutas, verduras, legumes e grãos, formando um prato colorido.

A nutrição é o principal pilar da prevenção do câncer, assim como para as mulheres que estão na luta ou já passaram por essa doença, disse a nutricionista e comentarista da rádio CBN Vitória, Roberta Larica, durante o quadro Boa Mesa desta segunda-feira (05).

Segundo a nutricionista, cerca de 80% dos genes da predisposição ao câncer de mama estão relacionados ao ambiente no qual a mulher está predisposta. Portanto, mesmo com a intensa correria do dia-a-dia é preciso realizar uma pausa no momento de escolha dos alimentos e como eles serão consumidos. "As mulheres têm ingerido mais uma dieta ocidental, composta pelo baixo consumo de frutas, verduras e fibras, esse consumo leva o organismo a ter uma predisposição ao câncer e outras doenças", destacou.

Portanto, é preciso ter atenção especial aos alimentos consumidos todos os dias.

VEJA DICAS DE ALIMENTAÇÃO:

Limitar o consumo de doces, refrigerantes e industrializados A ingestão dos alimentos como brócolis, açafrão, chia, linhaça e alho reforçam a presença dos radicais livres e aumentam a barreira natural do organismo. Morango, amora, framboesa e mirtilo têm sua coloração de tons avermelhados devido à presença de pigmentos chamados antocianinas. Essas frutas são proprietárias de um grande poder antioxidante que retardam o crescimento de células pré-malignas. Ao dar uma maior atenção aos alimentos vindo diretamente do campo para a mesa, a paciente tem a garantia do consumo de alimentos orgânicos, sem a presença de agrotóxicos e fertilizantes nocivos à saúde. Esses alimentos em geral devem ser consumidos com moderação, pois contêm substâncias artificiais que desencadeiam processos inflamatórios no organismo.