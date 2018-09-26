Cyberbullying desafia relacionamento entre pais, filhos e escola

Após uma manifestação de hostilidade, todos devem agir imediatamente Crédito: Freepik

Uma turma do oitavo ano do ensino fundamental de uma escola gaúcha discutia política. Uma menina protestou que a classe, formada por jovens de 14 anos, era nova demais para discutir o tema. Os garotos defenderam que o assunto fosse retomado.

Um deles era Miguel (nome fictício), que manteve sua posição no grupo de WhatsApp da classe. Sua oponente, então, convocou 15 estudantes de outros colégios para a conversa no aplicativo. Nas quatro horas seguintes, Miguel sofreu ameaças físicas e leu ofensas sobre sua mãe. Seus colegas não se manifestaram. Chorando, ele procurou a família, que denunciou as ofensas à diretoria da instituição de ensino.

Miguel foi vítima de cyberbullying, mais uma demonstração do crescente impacto da tecnologia na família e na escola. Sua mãe, a fisioterapeuta Fernanda Fernandes, de 42 anos, destaca como os novos meios de comunicação mudaram o relacionamento entre pais e filhos e aumentou a pressão sobre o papel das escolas.

 A internet mudou a maneira como nos expressamos  ressalta.  A escola perdeu muros, porque a interação entre os alunos, depois das aulas, continua em aplicativos de celular. O bullying também pode surgir aí.

Após uma manifestação de hostilidade, todos devem agir imediatamente. É recomendado que o jovem atingido seja atendido em uma terapia, e que tenha incentivo para explorar uma área em que tenha mais talento e interesse, como artes ou esportes, porque uma boa performance o ajudaria a recuperar sua autoestima.

Os pais podem participar de grupos de apoio para entender melhor como lidar com a situação, e as escolas precisam criar equipes de suporte que orientem professores e monitores a readaptar o estudante em seu retorno à classe, indicam especialistas. Hoje, é comum ver erros como inscrevê-lo na mesma turma dos colegas responsáveis pelo bullying.

Fernanda observa a preocupação dos pais em controlar o celular dos filhos, mas acredita que intervir na intimidade dos jovens não é a saída. Para ela, a melhor estratégia é ensiná-los a agir no mundo virtual.





É a mesma opinião de Anderson Schreiber, professor titular de Direito Civil da Uerj. O advogado sublinha que, assim como os pais, a escola deve se envolver no modo como os jovens lidam com a tecnologia.

 Pouco tempo atrás, a postura das instituições de ensino era lavar as mãos, mas a responsabilidade pelo modo como os jovens acessam a internet não deve ser apenas da família  avalia.  Há quem acredite que, por lidar com pessoas em formação, os pais devem monitorar a atividade dos filhos nos aplicativos. É uma medida ruim, uma agressão à privacidade que pode gerar ainda mais bullying, desta vez pessoalmente. Além disso, o controle nunca será total, porque a cada hora surge uma nova forma de interação eletrônica.

FIM DA HIERARQUIA

A psicanalista Giselle Groeninga considera que a tecnologia está mudando a forma dos relacionamentos e a estrutura familiar. Antes, a relação dentro de casa era hierarquizada  havia poucos meios de comunicação, e eram os pais que escolhiam o que seria visto. Hoje, cada um pode mergulhar em uma mídia e ter seu próprio acesso à informação.

 Há mais respeito em relação às individualidades. A tecnologia é muito influente, seja de forma positiva ou negativa  pondera Groeninga, que é diretora de Relações Interdisciplinares do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).

Segundo Groeninga, as famílias são tomadas por uma tensão geracional, já que os jovens, por terem nascido no novo mundo da tecnologia, transitam com mais facilidade pelas ferramentas da internet. No entanto, também são mais vulneráveis em relação ao seu conteúdo e sujeitos a práticas como o próprio cyberbullying.

Diante da adesão em massa a aplicativos e mídias sociais, é tentadora a opção de evitar o contato presencial, revela a psicanalista. Membros de uma família trocam as conversas tradicionais por comunicados no WhatsApp. Também trocam o relacionamento tradicional pela busca de curtidas no Facebook, em que tentam transmitir um estado constante de felicidade.

 O grupo de pertencimento mais importante é a família. As trocas afetivas possibilitam a formação da personalidade e a realização pessoal  defende.  O virtual, que é muitas vezes fake, jamais poderá substituí-la.





O advogado criminal Leonardo Villarinho pondera que o assédio moral não configura crime, mas o quadro é mais grave se forem constatados fatores como lesões corporais, ameaça ou violência.

 O constrangimento a alguém por violência pode resultar em multa ou detenção de três meses a um ano (no caso de maiores de idade)  alerta.  Já a ameaça pode levar a detenção de um a seis meses e multa.