Crianças têm miopia cada vez mais cedo

“Estamos deixando nossas crianças muito envolvidas nesse mundo virtual” diz a oftalmopediatra Hanna Teodoro Crédito: Pixabay

Assim como a maioria das crianças da idade dele, Mateus, 10 anos, adora ver vídeos no celular ou no tablet. Se deixarem, ele passa horas ali, com os olhos fixos na tela. A mãe do menino, a dona de casa Jo Ann Scalzer, 45 anos, até fica incomodada e tenta, ao máximo, tirar o aparelho das mãos dele.

Até porque ela sabe que, por causa desse hábito, Mateus já precisa usar óculos, mais cedo do que os dois irmãos mais velhos, que não tiveram tanto contato com as telas na infância.

visão como a miopia. Só que eles têm observado que o distúrbio vem aparecendo cada vez de forma mais precoce. Não é de hoje que os especialistas alertam para essa relação entre as telas e os problemas decomo a miopia. Só que eles têm observado que o distúrbio vem aparecendo cada vez de forma mais precoce.

Mateus descobriu a miopia aos 8 anos de idade. “Aos 6 anos, ele não tinha nada. Aos 8, já tinha 1,75 grau. Fiquei assustada quando vi que ele não enxergava as letras que a médica mostrava no exame”, contou Jo Ann.

Com os olhos vidrados nas telinhas desses aparelhos, as crianças estão perdendo a capacidade de enxergar bem de longe, o que caracteriza a miopia.

ESFORÇO

“Estudos afirmam que esse esforço visual que elas mantêm para enxergar de perto está fazendo com que desenvolvam miopia”, diz o oftalmologista Bruno Valbon.

O problema, segundo o médico, não está só no fato de esse hábito forçar a vista para perto. “Antigamente, as crianças brincavam mais na rua. Mas as dessa última geração ficam mais em ambientes fechados, em casa, até por questões ligadas à segurança. Então, não estão desenvolvendo a visão de longe”.

A oftalmologista Hanna Teodoro, especialista em oftalmopediatria e estrabismo, afirma que uso excessivo de eletrônicos tem contribuído para um aumento da miopia em quem tem já o problema e para o surgimento da doença em crianças com predisposição a ela. “A miopia já é considerada pela Organização Mundial de Saúde a epidemia do século”, destaca.

Estima-se que em 2050, metade da população mundial seja míope, daí a preocupação dos médicos, que orientam os pais a adotarem medidas importantes para tentar adiar a necessidade dos óculos.

A primeira delas é limitar o uso dos aparelhos e levar os pequenos para curtir outro tipo de diversão, de preferência fora de casa. “O aumento dos casos de miopia em crianças está relacionado à falta de atividades ao ar livre. Ou seja, estamos deixando nossas crianças muito envolvidas nesse mundo virtual. E esse uso abusivo poderá trazer consequências para toda a vida”, aponta Hanna.

DOSE

Mas qual seria a dose certa de tela por dia? A especialista lembra que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda que até os 2 anos de idade as crianças não tenham contato com eletrônicos. Entre 2 e 5 anos, que seja de até uma hora por dia, e, a partir de 5 anos, de duas horas por dia, no máximo.

“Isso vale para quaisquer eletrônicos, incluídos aqui os computadores e a televisão. Mas a preocupação com os celulares e tablets é maior por causa da proximidade do rosto”, frisa ela.

Essa recomendação, diz a médica, também vale para adultos: “Não tanto pela questão da miopia, pois a formação da parte ocular já está completa. Mas sim pela questão de cansaço visual, dores de cabeça e sintomas de olho seco que o excesso de eletrônicos pode causar”.

Por causa dessa nova realidade, outra medida seria levar os filhos ao oftalmologista bem mais cedo e não só na adolescência, como ocorria antes. Por isso, se na sua casa tem um menino ou menina de 2 anos “viciado” em celular e tablet, vale marcar a consulta.

“Aos 2 anos já pode levar sim! Principalmente se os pais têm algum grau ou se a criança faz muito uso de eletrônicos, porque sabemos que isso tende a piorar. Além disso, a maioria das crianças não sabe relatar as queixas de dificuldade visual ou se tem dificuldade de enxergar com um dos olhos. Daí a importância de um exame completo precoce”, comenta Hanna.

FIQUE DE OLHO

A miopia

É caracterizada pela dificuldade de enxergar de longe. A visão fica embaçada

E as telas?

Estudos mostram que o esforço visual contínuo para perto na frente de telas eletrônicas é um fator importante do aumento da miopia, sobretudo em crianças muito pequenas

Limites

Até os 2 anos de idade, as crianças não devem ter contato com eletrônicos. Entre 2 e 5 anos, pode ser no máximo 1h por dia e, a partir de 5 anos, não deve ultrapassar 2h por dia

Alternativas

As crianças devem ser estimuladas a fazer atividades ao ar livre, brincar em praças, praias e parques, jogar bola, andar de bicicleta, fazer natação. Isso vai fazer com que desenvolvam a visão para longe

Telona

A TV ainda pode ser uma melhor opção, em vez de celular e tablet, por estar mais distante dos olhos

Exames