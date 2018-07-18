Criança pode cuidar de um bebê? Veja o que dizem os pediatras

O pequeno Murilo dos Santos, de 2 anos, estava no colo da prima, de 9 anos, quando caiu do segundo andar da casa Crédito: álbum de família/reprodução TV Gazeta

Esta semana, um bebê de apenas dois meses caiu do segundo andar de uma casa, em Cariacica. O pequeno Murilo dos Santos estava no colo da prima, de 9 anos, próximo de uma janela, quando despencou dos braços da menina. Ele está internado em estado grave, mas está estável.

O caso repercutiu nacionalmente e chamou a atenção para os cuidados que a família deve ter com um recém-nascido em casa, principalmente se há crianças maiores por perto. Qualquer descuido pode terminar em acidente.

Criança cuidar de outra criança não dá certo. Mesmo quando elas têm 9, 10 anos, não têm maturidade para antever o perigo ou não sabem reagir diante de uma situação de risco, afirma Bruna Lopes, pediatra e especialista em puericultura.

Segundo a médica, um recém-nascido, mesmo de semanas de vida, pode fazer movimentos bruscos, se contorcer, e acabar sofrendo uma queda. Ele pode fazer xixi no colo da criança e ela levar um susto e deixá-lo cair, cita Bruna.

Proibir a criança de chegar perto, tocar ou mesmo segurar o recém-nascido não é a saída, ressalta a médica. Não pode impedir. Até porque, quando tiver chance, a criança pode pegar o bebê escondida.

Cabe aos adultos, diz Bruna, ensinar como os pequenos podem lidar com os bebezinhos com segurança: Pode segurar o bebê, mas tem que estar sentado no sofá, numa cadeira ou na cama. Nunca carregar enquanto caminha ou vê televisão. E tem que estar sempre com um adulto do lado, vigiando. Vale explicar para ela mostrar como segurar o pescoço e o tronco do bebê.

A pediatra Geisa Barros destaca de grande parte dos acidentes com crianças pequenas acontece em casa mesmo. Até os 2 anos de idade, os acidentes mais comuns são queda, queimadura e afogamento. Se os pais entenderem os riscos, podem tornar o ambiente mais seguro, colocando grades ou telas nas janelas, por exemplo. E se há outras crianças na casa, lembra ela, que sejam orientadas a nunca pegar um bebê sem um adulto por perto.

Irmãos mais velhos e primos podem sim participar dos cuidados com o neném, porém, sempre sob supervisão de um responsável. É legal dar ao irmãozinho alguma função ligada ao bebê que seja fácil de executar, como ajudar a escolher a roupa, a pegar água ou outro objeto, por exemplo, orienta Bruna.

Veja um vídeo com a pediatra Bruna Lopes:

Confira as dicas

No colo, pode?

A criança pode segurar o bebê no colo, mas desde que haja um adulto ao lado, vigiando. Nunca deixe-a carregar o neném enquanto anda, brinca, vê televisão ou segura outro objeto, pois ela poderá se distrair facilmente e causar algum acidente. Não a proíba desse contato com o bebê, ou ela o fará escondida.

Deixe participar

Deixe a criança participar dos cuidados com o bebê, mas fazendo funções pequenas e fáceis, como escolher a roupa e sapatinhos, pegar água.

Sempre do lado

Não permita que a criança empurre sozinha o carrinho do bebê, pois ela pode usar a força e derrubá-lo. O mesmo vale para a hora da alimentação. Ela pode segurar a mamadeira ou oferecer a colher com a papinha, mas com o adulto sempre do lado, supervisionando tudo.