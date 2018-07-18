Criança pode cuidar de um bebê? Veja o que dizem os pediatras

Esta semana, um bebê de apenas dois meses caiu do segundo andar de uma casa, em Cariacica. O pequeno Murilo dos Santos estava no colo da prima, de 9 anos, próximo de uma janela, quando despencou dos braços da menina. Ele está internado em estado grave, mas está estável.
O caso repercutiu nacionalmente e chamou a atenção para os cuidados que a família deve ter com um recém-nascido em casa, principalmente se há crianças maiores por perto. Qualquer descuido pode terminar em acidente.
Criança cuidar de outra criança não dá certo. Mesmo quando elas têm 9, 10 anos, não têm maturidade para antever o perigo ou não sabem reagir diante de uma situação de risco, afirma Bruna Lopes, pediatra e especialista em puericultura.
Segundo a médica, um recém-nascido, mesmo de semanas de vida, pode fazer movimentos bruscos, se contorcer, e acabar sofrendo uma queda. Ele pode fazer xixi no colo da criança e ela levar um susto e deixá-lo cair, cita Bruna.
Proibir a criança de chegar perto, tocar ou mesmo segurar o recém-nascido não é a saída, ressalta a médica. Não pode impedir. Até porque, quando tiver chance, a criança pode pegar o bebê escondida.
Cabe aos adultos, diz Bruna, ensinar como os pequenos podem lidar com os bebezinhos com segurança: Pode segurar o bebê, mas tem que estar sentado no sofá, numa cadeira ou na cama. Nunca carregar enquanto caminha ou vê televisão. E tem que estar sempre com um adulto do lado, vigiando. Vale explicar para ela mostrar como segurar o pescoço e o tronco do bebê.
A pediatra Geisa Barros destaca de grande parte dos acidentes com crianças pequenas acontece em casa mesmo. Até os 2 anos de idade, os acidentes mais comuns são queda, queimadura e afogamento. Se os pais entenderem os riscos, podem tornar o ambiente mais seguro, colocando grades ou telas nas janelas, por exemplo. E se há outras crianças na casa, lembra ela, que sejam orientadas a nunca pegar um bebê sem um adulto por perto.
Irmãos mais velhos e primos podem sim participar dos cuidados com o neném, porém, sempre sob supervisão de um responsável. É legal dar ao irmãozinho alguma função ligada ao bebê que seja fácil de executar, como ajudar a escolher a roupa, a pegar água ou outro objeto, por exemplo, orienta Bruna.
Veja um vídeo com a pediatra Bruna Lopes:
Confira as dicas
No colo, pode?
A criança pode segurar o bebê no colo, mas desde que haja um adulto ao lado, vigiando. Nunca deixe-a carregar o neném enquanto anda, brinca, vê televisão ou segura outro objeto, pois ela poderá se distrair facilmente e causar algum acidente. Não a proíba desse contato com o bebê, ou ela o fará escondida.
Deixe participar
Deixe a criança participar dos cuidados com o bebê, mas fazendo funções pequenas e fáceis, como escolher a roupa e sapatinhos, pegar água.
Sempre do lado
Não permita que a criança empurre sozinha o carrinho do bebê, pois ela pode usar a força e derrubá-lo. O mesmo vale para a hora da alimentação. Ela pode segurar a mamadeira ou oferecer a colher com a papinha, mas com o adulto sempre do lado, supervisionando tudo.