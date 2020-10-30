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Sem Tabu

Cresce a procura por tratamentos de rejuvenescimento íntimo

Com o avanço da tecnologia, crescimento do mercado estético e o surgimento constante de novidades na área, os cuidados com a região genital passam de tabu à realidade da rotina de muitas mulheres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 13:33

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 13:33

Mulher segurando sorriso próximo a região íntima
Os tratamentos visam o conforto da paciente, o aumento da autoestima e a melhoria da atividade sexual. Crédito: Shutterstock
Assim como nas demais partes do corpo, com o passar do tempo, a região genital também sofre alguns desgastes naturais e inevitáveis. Além disso, fatores como gravidez, alterações hormonais ou até mesmo características de nascença também afetam a estética íntima. Alguns desses fatores, inclusive, ultrapassam a questão estética, afetando a saúde e o conforto dessa região, gerando incômodos durante a relação sexual e incontinência urinária, por exemplo.
Até pouco tempo atrás, poucas soluções para estes problemas eram conhecidas, por conta do tabu em torno do assunto. Mas, atualmente, a discussão foi ampliada e cada vez mais mulheres recorrem aos procedimentos de estética e saúde íntimas.
Maria Angélica Belonia é ginecologista e obstetra pós-graduada em laser genital. Para ela, a mulher atual deseja estar bem em várias áreas da sua saúde, física, mental, social e espiritual. Dentro da saúde física, hoje a ginecologia moderna oferece o bem-estar estético e funcional para a mulher - que durante muito tempo foi ignorado - entendendo que ela gosta de se apresentar sexualmente bonita, explica.

Quando os procedimentos são recomendados

"Perto da menopausa, as mulheres sofrem ao ir para uma relação sem a liberdade de saber se seu corpo vai responder à excitação com lubrificação e conforto"
Maria Angélica Belonia - Ginecologista e obstetra pós-graduada em laser genital
Segundo Maria Angélica, existem alguns casos em que a recomendação destes tratamentos que envolvem técnicas de estética e procedimentos médicos é mais comum. Quando mulheres com pequenos lábios grandes acabam sentindo desconforto ao se vestir, sentindo-se constrangida em sua apresentação na vida sexual, elas procuram pela plástica de pequenos ou grandes lábios, também chamada de labioplastia, destaca.
Mulheres que tiveram partos normais e desejam corrigir frouxidão são orientadas a recorrer ao tratamento com laser, que é uma tecnologia não invasiva e indolor, complementa a ginecologista.
Além dos casos citados acima, outro segmento que recorre bastante aos procedimentos são mulheres casadas e em relacionamentos estáveis, que, durante a menopausa e o climatério - período dos anos que antecedem a menopausa -, perdem a lubrificação e elasticidade vaginal ou apresentam uma flacidez de grandes lábios, o que dá um aspecto envelhecido a genitália. Elas sofrem ao ir para uma relação sem a liberdade de saber se seu corpo vai responder à excitação com lubrificação e conforto. Isso faz da relação sexual um momento de angústia e uso de cremes e lubrificantes intermináveis. São mulheres maduras e ativas que sentem a idade da genitália avançar, salienta a ginecologista.
A ginecologista e obstetra Maria Angélica é pós-graduada em laser genital e explica os tratamentos.  Crédito: Divulgação

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Os procedimentos mais procurados

A profissional conta que entre os procedimentos mais procurados está a plástica de pequenos lábios, que deve ser realizada pelo ginecologista pós-graduado. Ela devolve a anatomia dos lábios sem apenas retirá-los e sem prejudicar a resposta sexual feminina local, promovendo o aumento da autoestima, afirma.
Temos também o preenchimento de grandes lábios, que devolve volume e contornos mais harmônicos, acrescenta.
Outro procedimento que tem crescido muito, de acordo com a ginecologista, é o Laser de CO2. O laser é excelente para devolver elasticidade e lubrificação para a mulher e melhorar sua resposta local na relação, além de proporcionar um clareamento e firmeza dos grandes lábios. No caso das mulheres que sofrem com incontinência urinária de variados graus, o Laser associado à fisioterapia corrige ou melhora muito o problema, principalmente os níveis leve e moderado, pontua Maria Angélica.

Rejuvenescimento: como funciona?

O chamado laser íntimo CO2 está entre os métodos mais utilizados para rejuvenescimento da região. O tratamento provoca micro lesões na derme da vulva ou na mucosa vaginal, estimulando a produção de novas fibras de colágeno.
A tecnologia é indolor e recomendada para mulheres que sofrem de ressecamento vaginal, atrofia, incontinência urinária e flacidez causadas pelas alterações hormonais e fisiológicas com o decorrer do tempo. Ela promove um rejuvenescimento vaginal e melhora a autoconfiança e prazer sexual, explica a também ginecologista e obstetra pós-graduada em laser genital Shirley Ana Cavalieri.
O tratamento com laser deve ser feito no consultório do ginecologista, sem necessidade de interrupção das atividades As sessões são rápidas, geralmente duram até 30 minutos. A quantidade de sessões varia de acordo com as necessidades da paciente, girando em torno de 3 sessões, com intervalo de um mês entre elas.

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