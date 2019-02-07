Conheça as cervejas para quem não gosta de cerveja

Costumo dizer que não confio em quem não bebe cerveja. Mas, antes que você que não curte essa bebida dos deuses pegue ranço de mim, já me defendo dizendo que, caso você queira, existe, sim, uma cerveja dentre as centenas de estilos cervejeiros que tem tudo para agradar seu paladar. Dê uma chance, vai!?

É que dia desses, no instagram do Cerveja de Mulher (canal de conteúdo cervejeiro assinado por mim), muitas pessoas pediram dicas de cervejas para quem não gosta de cervejas. Curioso, né? E não tem segredo para começar a apreciar a bebida: basta saber qual tipo de bebida ou comida você gosta e quais as sensações ao olfato e paladar você prefere, para que seja possível relacioná-las a um rótulo ou a uma família inteira de cervejas. Se você, por exemplo, gosta de drinques e bebidas ácidas, pode gostar de alguns estilos presente na família das lambics. E se gosta de café, uma cerveja escura, com maltes torrados, tem tudo para te agradar.

Separei aqui dicas rápidas e algumas cervejas que são fáceis de serem encontradas, tanto em supermercados quanto em lojas especializadas e que têm preço acessível. Um brinde às novas descobertas e boa sorte!

Fruit Beers

Para quem gosta de drinques, as fruit beers podem agradar com seu dulçor e acidez na medida

Leve e delicada, esta belgian fruit beer tem a acidez das frutas vermelhas bem presente.

Preço médio:

R$ 27

O equilíbrio perfeito entre acidez e dulçor resulta nesta incrível cerveja de framboesa.

Preço médio:

R$ 30

Stouts

Para quem gosta de chocolate, as stouts com adição de chocolate ou nibs de cacau

Chocólatras de plantão, esta cerveja tem adição de chocolate e agrada a qualquer um!

Preço médio:

R$ 12

Esta cerveja combina com quem aprecia a potência do chocolate meio amargo.

Preço médio:

R$ 28

Torra do malte

Para quem gosta de café, vários estilos com a torra do malte na medida

Superfácil de beber. O gosto do café nesta cerveja deve-se à torra do malte.

Preço médio:

R$ 6

Esta é para quem tem coragem suficiente de conferir a mistura incrivelmente leve entre lúpulos americanos e um café do interior de Minas Gerais. Surpreendente, refrescante e incrível.

Preço médio: