Confira os restaurantes preferidos de 4 chefs de cozinha de Vitória

Onde os chefs comem? Crédito: Instagram/Thalassa





CLEUZA COSTA

Comandando o novo Della Bistrô Lounge, na Praia da Costa, a chef Cleuza Costa se sente à vontade ao escolher lugares que gosta de ir quando não está trabalhando.

Quinta dos Manacás

“Adoro subir as montanhas para ir ao Quinta dos Manacás, um dos meus restaurantes preferidos no Estado. O chef Duanie faz um pato fantástico, que é minha carne preferida, (foto) e aqueles produtos fresquinhos, orgânicos, colhidos no quintal me enchem os olhos e a boca d’agua. É, sem dúvida, meu restaurante preferido.”

Vila Rusticana

“A pizzaria fica ‘no quintal aqui da minha casa’, e, além de ter a melhor pizza, é praticamente um teletransporte para a Itália. Quase todos os domingos estou lá. A marguerita deles é imbatível.”

Onde os chefs comem? Crédito: Arquivo/ Edson Chagas

SYLVIA LIS

A chef Sylvia Lis, que esta à frente de A Confeitaria, adora frequentar um restaurante de comida grega e outro de culinária espanhola.

Thalassa

“Adoro ir ao Thalassa, de cozinha grega, localizado no Canal. Além do lugar ser lindo, adoro um peixe delicioso que eles fazem. Aliás, a cozinha mediterrânea me atrai, porque me identifico com ela. Adoro os petiscos da casa. Recomendo o polvo e os camarões grelhados, além dos cogumelos assados. A limonada, feita com limão siciliano, é deliciosa.”

Peppe

“Também curto o Peppe. É uma cozinha moderna, com influência da culinária espanhola, com a qual me identifico, por ser mais leve. Boa em temperos e bem equilibrada. Gosto muito de lá também porque tenho ligação afetiva com o endereço: foi ali que, durante anos, comandei o Vitória Bistrô, que, além de prêmios e alegria, me trouxe muitos clientes, que se tornaram amigos e seguidores da Confeitaria.”

Onde os chefs comem? Crédito: Instagram/Capixabão burger

ALCIDES JUNIOR

O chef Alcides Junior, que comanda o Alcides Carnes y Tragos, onde figuram cortes nobres de carnes, escolhe um endereço de Cariacica e outro de Vitória.

Capixabão Burger

“Lá tem a salada de maionese mais gostosa que já comi (foto). E ela vem dentro do hambúrguer, porque equilíbrio é tudo nesta vida.”

Rancho Beliscão

“A chuleta deles é a melhor carne do Estado. Tenho saúde de ferro graças a essa chuleta que como lá desde criança. Eternamente agradecido aos meus pais, Alcides e Madalena, por terem me apresentado a esse patrimônio capixaba.”

Onde os chefs comem? Crédito: Instagram/La Dolina

BARBARA VERZOLA

A chef Barbara Verzola, que comanda o estrelado Soeta, em Vitória, escolhe um endereço da Capital e outro em Vila Velha.

La Dolina

“A casa argentina, na Mata da Praia, tem as melhores carnes de Vitória e as melhores empanadas do mundo. Para completar, o ambiente é agradável e a comida maravilhosa. Eu adoro.”

Gol Burguer