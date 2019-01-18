Confira o desafio que rendeu looks pra redação e pra balada

O desafio #1Peça5Looks não é novidade, e surgiu de uma vontade de mostrar a versatilidade de peças, que nem sempre são usadas em todas as suas possibilidades. Fui desafiada pela editora da Revista.Ag, Mariana Perini, e escolhi uma peça recém-adquirida, o meu macacão jeans pantalona.

Montei cinco combinações, sendo duas para o trabalho, duas para o final de semana, e uma que me permitia ir do trabalho ao happy hour. De maneira geral, as dificuldades vieram em como deixar a peça menos marcante, para usá-la de um jeito “novo” em cada look. E na procura por peças e mais peças, decidi focar em dois pontos principais: acessórios e sapatos.

Assim até redescobri os jeitos de usar minhas peças, como por exemplo quando usei um cadarço (sim! cadarço de um tênis qualquer) no lugar do cinto - tendência que já vi fashionistas usando, mas nunca tinha tido coragem de testar. Além desta peça, uma gargantilha de pedrarias verde - que estava parada no armário - virou uma pulseira.

SOBRE OS LOOKS

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno

1- Para o primeiro, decidir não inovar muito, e apostei em uma produção que deu destaque ao macacão. Usei a peça com uma regata básica e uma rasteirinha.

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno

2- Essa foi uma das produções escolhidas para o final de semana - achei perfeita para um passeio ao ar livre - e apostei no top cropped preto de ombros de fora. Usei um lenço como cinto, que virou o destaque da roupa. Escolhi argolas grandes e transformei uma gargantilha em pulseira. Adorei o resultado final.

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno

3- Nesse look apostei no tom vermelho, tanto na blusa quanto no batom, e combinei com salto, pensando em um dia que seria possível uma saída após o trabalho, para um jantar ou Happy Hour. Para os acessórios, decidi dar foco em um maxi brinco e anéis - que amo, mas uso pouco.

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno

4- Em mais look pensado para o fim de semana, resolvi investir na estampa de onça - no top faixa - e combinar com gargantilha e cordão dourados. Além disso, usei o cadarço no lugar do cinto como truque de estilo. Nos pés apostei na sandália flatform, que está em alta no street style.

Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno

5- Para o quinto e último look, decidi apostar no macacão como “calça”. Escolhi uma blusa mais larga, que me permitiu dar o nó do lado. Arrematei com rasteirinha branca, e acessórios discretos, mas nem tanto - como o brinco que imita um de “dente de leão”

Apesar do macacão ser uma peça única e marcante, o desafio me fez perceber que a criatividade é o que deve reinar no guarda-roupa, e o segredo é não ter medo de inovar nas combinações “inusitadas”, e explorar as tendências das fashionistas mas com tudo o que temos em casa.