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1 Peça 5 Looks

Confira o desafio que rendeu looks pra redação e pra balada

A estagiária da Revista.ag Ana Luíza Dias foi desafiada pela editora Mariana Perini a criar cinco looks com uma única peça, um macacão jeans. Desafio cumprido com sucesso, como você confere abaixo
Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

18 jan 2019 às 18:27

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 18:27

O desafio #1Peça5Looks não é novidade, e surgiu de uma vontade de mostrar a versatilidade de peças, que nem sempre são usadas em todas as suas possibilidades. Fui desafiada pela editora da Revista.Ag, Mariana Perini, e escolhi uma peça recém-adquirida, o meu macacão jeans pantalona.
> 12 produtos que não podem faltar nos dias de calor, por especialistas
Montei cinco combinações, sendo duas para o trabalho, duas para o final de semana, e uma que me permitia ir do trabalho ao happy hour. De maneira geral, as dificuldades vieram em como deixar a peça menos marcante, para usá-la de um jeito “novo” em cada look. E na procura por peças e mais peças, decidi focar em dois pontos principais: acessórios e sapatos.
Assim até redescobri os jeitos de usar minhas peças, como por exemplo quando usei um cadarço (sim! cadarço de um tênis qualquer) no lugar do cinto - tendência que já vi fashionistas usando, mas nunca tinha tido coragem de testar. Além desta peça, uma gargantilha de pedrarias verde - que estava parada no armário - virou uma pulseira.
SOBRE OS LOOKS
Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno
1- Para o primeiro, decidir não inovar muito, e apostei em uma produção que deu destaque ao macacão. Usei a peça com uma regata básica e uma rasteirinha.
Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno
2- Essa foi uma das produções escolhidas para o final de semana - achei perfeita para um passeio ao ar livre - e apostei no top cropped preto de ombros de fora. Usei um lenço como cinto, que virou o destaque da roupa. Escolhi argolas grandes e transformei uma gargantilha em pulseira. Adorei o resultado final.
Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno
3- Nesse look apostei no tom vermelho, tanto na blusa quanto no batom, e combinei com salto, pensando em um dia que seria possível uma saída após o trabalho, para um jantar ou Happy Hour. Para os acessórios, decidi dar foco em um maxi brinco e anéis - que amo, mas uso pouco.
Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno
4- Em mais look pensado para o fim de semana, resolvi investir na estampa de onça - no top faixa - e combinar com gargantilha e cordão dourados. Além disso, usei o cadarço  no lugar do cinto como truque de estilo. Nos pés apostei na sandália flatform, que está em alta no street style.
Desafio: 1 peça 5 looks Crédito: Jaqueline Damasceno
5- Para o quinto e último look, decidi apostar no macacão como “calça”.  Escolhi uma blusa mais larga, que me permitiu dar o nó do lado. Arrematei com rasteirinha branca, e acessórios discretos, mas nem tanto - como o brinco que imita um de “dente de leão”
Apesar do macacão ser uma peça única e marcante, o desafio me fez perceber que a criatividade é o que deve reinar no guarda-roupa, e o segredo é não ter medo de inovar nas combinações “inusitadas”, e explorar as tendências das fashionistas mas com tudo o que temos em casa.
Confira mais detalhes dos looks:

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