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Semana de moda mineira

Confira as tendências de moda para o verão no 1º dia de Minas Trend

Com o tema 'Em dias de sol' o primeiro dia de desfiles trouxe uma explosão de cores, tecidos leves e fibras naturais.

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 17:24

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

10 abr 2019 às 17:24
Desfile Fátima Scofield Crédito: Sebastião Jacinto Júnior
A praia do mineiro é colorida. Com o tema 'Em dias de sol' o primeiro dia de desfiles do Minas Trend, que acontece em Belo Horizonte, as marcas trouxeram uma explosão de cores, tecidos leves e fibras naturais.
Desfile Fátima Scofield Crédito: Sebastião Jacinto Júnior
Inspirada na riqueza da floresta Amazônica, Fátima Scofield trouxe para passarela uma cartela de cores prevalecendo o vermelho, amarelo, azul, verde e lilás.Todos os tons muito fortes. Na passarela ainda destaque para as saias amplas e o comprimento midi, a alfaiataria e os drapeados feitos manualmente.
> Minas Trend: cores realçam a beleza no próximo verão 
Desfile Trendbijoux Crédito: Sebastião Jacinto Júnior
O Sindijoais MG reuniu em seu desfile quatro marcas associadas - Atelier Chilaze, Hector Albertazzi, Lázara e Mariana Amaral - trazendo peças chiques, grandes e cheias de brilho. Muito brilho.
Desfile Fátima Scofield Crédito: Sebastião Jacinto Júnior
A noite terminou com o concorrido desfile da Skazi, que teve como trilha sonora o show ao vivo da banda Jota Quest. Na passarela o estilo confortável, as cores e, principalmente, a força feminina do surf, inspiração da marca para criar a coleção.
Desfile Fátima Scofield Crédito: Sebastião Jacinto Júnior
As fibras naturais como o cupro e o algodão são a base de grande parte da coleção. Tecidos tecnológicos, como o surface, também estiveram presentes. A paleta que vai do cítrico aos tons mais sóbrios é a responsável por colorir o verão da marca, que trouxe os acessórios desenvolvidos pela designer potiguar Palone Leão.
*O jornalista viajou a convite da FIEMG

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