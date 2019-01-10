Comer sem culpa

Confira a receita de rolinho de acelga com brócolis e maçãs

Aprenda esta receita deliciosa, do chef Gustavo Corrêa

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 18:56

Rolinho de acelga com brócolis e maçãs Crédito: Gustavo Corrêa
Ingredientes:
04 folhas de acelga
01 maçã fuji em cubos
½ brócolis em pequenas flores
50g de nozes picadas
01 cebola em cubos
02 dentes de alho picados
01 colher de sopa de cúrcuma em pó
50 ml de azeite
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque água para ferver. Ao lado, disponha um recipiente com água gelada e umas pedras de gelo. Tenha à mão uma assadeira forrada com papel-toalha.
Uma a uma, passe as folhas de acelga pela água fervente, por cerca de um minuto. Em seguida transfira para a água gelada. Escorra bem em uma peneira e acomode-as abertas sobre o papel toalha.
Com folhas adicionais seque-as até o máximo possível. Reserve. Em azeite, refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho e a cúrcuma. Refogue mais um pouco.
Disponha o brócolis e mexa até esteja ao dente. Adicione a maçã, cozinhe rapidamente e junte as nozes.
Tudo deve ficar bem sequinho.
Numa bancada recheie cada folha de acelga com cerca de duas colheres de sopa da mistura. Enrole formando um charuto. Leve à geladeira por uma hora para firmar. Corte os “charutos” em cinco fatias cada.
Retorne para a geladeira.
Para servir, leve ao forno por cerca de 10 minutos. Sirva quente.
 

