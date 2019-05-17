Confira 8 aplicativos para te ajudar a malhar dentro e fora de casa

Malhe pelo celular, e até sem sair de casa, com uma lista de diferentes aplicativos para te ajudar nessa tarefa Crédito: Unsplash

Hoje em dia, a tecnologia praticamente faz parte do ser humano, e em tempos de smartphones usados em horário integral na rotina, os aplicativos se tornam cada vez mais utilitários e reais - ou seja, saem apenas do âmbito digital para nos ajudar em tarefas do dia, e até nos exercícios físicos.

Tem aplicativos para todos os gostos, seja para quem prefere treinar em casa, correr, pedalar, ou até mesmo para registrar com detalhes as atividades feitas na academia. Ficou interessada? Selecionamos 8 apps que podem ser instalados tanto em aparelhos iphone - IOS - ou Android - Google Play -, e que estão entre as classificações acima de 4 estrelas nessas plataformas.





Sworkit Lite

Esse aplicativo possui uma infinidade de exercícios, e além de guardar seus resultados e salvar os seus treinos, o apetrecho permite selecionar o tipo de treino (alongamento, yoga, força, etc.), e mostra vídeos com atletas reais ensinando os exercícios recomendados.

Nike Training Club

O famoso aplicativo da Nike é composto de mais de 150 tipos de treinos e circuitos de academia, sendo alguns elaborados por grandes profissionais como Ary Nuñez, o personal trainer da Rihanna. Ele é feito tanto para iniciantes quanto para atletas, pois é possível escolher os níveis - desde o leve ao mais pesado- de acordo com seu condicionamento físico.

BTFIT

Esse aplicativo foi desenvolvido pela rede de academias Bodytech e conta com aulas de treino funcional coletivas (pilates, abdominais, danças e etc.), em vídeo, com duração de 20 minutos. Além disso, ele também permite acesso a alguns serviços personalizados, como contratar um personal trainer online (parte do app que é paga)

MyTraining

Para quem busca gerenciar sua rotina de treinos de musculação, o “My Training” pode se consolidar como o aplicativo ideal, pois funciona como uma “ficha” de academia, com a possibilidade de adicionar ou criar novos exercícios, e ainda aprender os movimentos com demonstrações em vídeo. Além disso, o aplicativo também conta com uma função de rede social, que permite a troca de experiências.

Daily Yoga

Esse é o aplicativo de Yoga mais famoso do mundo. Além de ajudar na perda de gordura, ele gera relaxamento e redução de estresse. Os exercícios são de alta definição com duração e níveis diferentes. Um bônus do aplicativo é a música suave, que permite aproveitar melhor cada sessão.

Runtastic - Treinos para correr e caminhar

Esse aplicativo permite monitorar e registrar suas sessões de esportes e treinos em tempo real via GPS. Além de gravar os dados do treino, ele também possui um treinador por voz com feedback por áudio, para motivar e informar o usuário durante os treinamentos.

Daily Ab Workout

Para quem não abre mão de treinar os abdomens com mais destreza, os exercícios do “Daily Ab Workout” são alternados e acompanhados por uma música suave, além disso, é possível pausar para repetir o movimento ou conferir como realizá-lo da maneira correta.

Push Ups