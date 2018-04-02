Confira 3 receitas de biscoitos caninos

Chocolate, não! Faça um biscoito para o seu pet Crédito: Petvidasaudavel.com

Já que chocolate faz muito mal para os pets, que tal fazer um biscoito caseiro para presentear seu cachorro? Nossos animais de estimação também merecem comer algo diferente hoje, não acha? E como estou sempre incentivando as pessoas a deixar de comprar produtos embalados para seus pets  afinal não sabemos como são preparados, além de possuírem conservantes, corantes  sugiro que você coloque a mão na massa para agradar seu mascote.

Que tal cozinhar para seu amigão, preparando deliciosos biscoitos caninos? Cães adoram um mimo, e que tutor apaixonado não fica feliz ao ver aquele rabinho abanado ao sentir o perfume de um delicioso biscoitinho? Agora imagine a satisfação que você sentirá, após a reação positiva de seu peludo à uma iguaria preparada especialmente por você! Ah, isso não tem preço! Você saberá exatamente qual tipo de ingrediente foi utilizado na fórmula, fará com carinho e higiene, e isso tudo é muito importante, você não acha? Então, confira abaixo deliciosas receitas de biscoitos caninos caseiros.





Receita de biscoito canino caseiro de farinha de milho





150 gramas de farinha de trigo de grano duro

150 gramas de farinha de trigo integral

150 gramas de farinha de milho

70 g de gérmen de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó para bolos

125 gramas de manteiga

240 ml de água

1 ovo e 1 colher de sopa de água

2 colheres de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas

Esta é uma receita para biscoitos caninos utilizando no preparo tanto farinha de trigo quanto de milho. Em uma tigela adicione todos os ingredientes, exceto os ovos. Misture bem até obter uma mistura homogênea. Divida-os em duas partes e enrole cada uma com um rolo. Corte os biscoitos com formas e coloque em duas assadeiras cobertas com papel manteiga. Bata o ovo com uma colher de sopa de água e pincele a superfície dos biscoitos. Asse durante 35 minutos a 180°C, inverta a posição das bandejas no meio do tempo de assar.





Receita de biscoito canino caseiro com linhaça





340 gramas de farinha de trigo integral

340 gramas de farinha de trigo de grano duro

55 g de gérmen de trigo

1 g de sal

3 ovos

240 ml de azeite de oliva

85 g de leite em pó

240 ml de água

porção de semente de linhaça

Esta receita de biscoito canino caseiro sugere o uso de semente de linhaça no preparo dos biscoitos caninos. Dissolva o leite em pó na água. Bata os ovos juntamente com o azeite e despeje na tigela em que você irá misturar os ingredientes secos. Também adicione o leite em pó já dissolvido em água. Se você não tiver leite em pó disponível, adicione aos poucos o leite fresco. Amasse até obter uma mistura homogênea. Deixe a massa descansar à temperatura ambiente durante 15-20 minutos. Em seguida, enrole a massa no formato desejado e leve ao forno a 190°C por cerca de 40 minutos, ou até dourar.





Receita de biscoito canino caseiro de banana





1 banana prata

150 gramas de farinha de aveia

70 gramas de aveia em flocos

4 colheres de sopa de salsa seca

3 colheres de sopa de pasta de amendoim (sem chocolate)

1 ovo batido

Amasse a banana com um garfo ou bata até formar um purê. Junte ao purê os outros ingredientes e misture bem. Deixe a mistura repousar durante 5 minutos à temperatura ambiente. Divida-os em bolinhas e organize-as lado a lado, esmagando para ficar no formato de bolachinhas. Repita o processo em uma assadeira forrada com papel manteiga. Asse os biscoitos de banana a 150°C por aproximadamente 40 minutos, ou até dourar.