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Luciana Almeida

Como iniciar conversas de forma positiva e com segurança?

A colunista responde a dúvida da leitora, que deseja interagir mais, e de forma positiva com as pessoas

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:30

Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:30
Confira as dicas de Luciana Almeida Crédito: Unsplash
 
PERGUNTA: ANNE 
"Tenho uma viagem de trabalho marcada para o fim do mês. Estou apreensiva. Participarei de um treinamento por seis dias. Gostaria de interagir com as pessoas de forma bem positiva, eu não tenho muita segurança em iniciar conversas. Tem alguma dica?"
Somos mais interessantes quando demonstramos interesse. Essa é a regra número um para iniciarmos uma boa conversa. Olhar no rosto do nosso interlocutor e demonstrar interesse pelo que ele tem a dizer já é garantia de uma boa impressão. Todos gostam de falar de si. Por isso, uma boa conversa pode começar como uma pergunta sobre algum aspecto, não íntimo, da vida dela. Por exemplo: por que optou por tal formação? Está gostando? Quais as expectativas sobre o evento? E fique atenta: o próximo assunto pode estar na resposta.
Falar algo interessante sobre o lugar onde se está, sobre algum acontecimento ocorrido no local é sempre positivo e demonstra que você possui conhecimento e desenvolvimento intelectual. Outra boa dica é perguntar se a pessoa tem alguma dica de filme ou série para indicar.
Uma conversa que pode render um bom papo:
Dia desses, li em algum site uma dica de como se iniciar uma conversa mais ou menos assim: "Essa é uma bolsa legal, onde você comprou?" Isso permite que o proprietário da bolsa fale sobre o dia em que ele foi às compras e sobre coisas que aconteceram, ao contrário de: "Gostei da sua bolsa!" "Obrigado". (Fim).
É claro que “a bolsa” pode ser substituída por outros objetos.
O importante é saber aproveitar ou criar a oportunidade de uma conversa.
Até a próxima!

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