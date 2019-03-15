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Como divulgar melhor o seu trabalho. Confira dicas de Luciana Almeida

A consultora reflete sobre marketing a partir da dúvida do leitor
Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

15 mar 2019 às 19:24

Publicado em 15 de Março de 2019 às 19:24

Divulgue seu trabalho Crédito: Unsplash
 
PERGUNTA: SC
"Gostaria de algumas dicas para apresentar o meu trabalho a um maior número de pessoas. Como fazer essa divulgação sem parecer ou ser indiscreto e invasivo?"
Quem não é visto não é lembrado. Este antigo ditado continua a ser um dos pilares do marketing. É preciso lembrar que vivemos em um mundo muito competitivo e as oportunidades aparecem onde menos imaginamos que elas irão surgir. Participe de eventos ligados à sua área de interesse. Feiras, palestras, encontros em geral e, não esqueça o cartão de visita, ele ainda é bem usado. Cuide de suas redes sociais. Para encontrar e se relacionar com as pessoas, é preciso ir onde elas estão. Por isso, além de eventos presenciais, é preciso estabelecer contatos e apresentar o seu trabalho e você da melhor maneira possível. E para isso, o mundo virtual é um canal fantástico, possibilitando criar a sua rede, divulgar as suas ideias, divulgar você e o seu trabalho. O alcance é incrível. Uma boa maneira de estreitar relacionamentos virtuais é observar as postagens e curtir ou até mesmo fazer um comentário. Mas faça isso de maneira sincera, agradável e inteligente.
Parcerias com profissionais da sua área funcionam bem e todos saem ganhando ao compartilharem conteúdos interessantes. Vocês podem trocar postagens, fazer vídeos juntos, promover conversas on-line... enfim, há muitas possibilidades.
Quando estamos em algum lugar e somos abordados para uma conversa, damos atenção não é mesmo? Porque seria diferente nas redes sociais? Fique atento a todas as pessoas que se aproximam.
Mantenha os relacionamentos. Mais importante do que fazer conexões com as pessoas, é saber mantê-las.
Até a próxima!

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