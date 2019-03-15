Como divulgar melhor o seu trabalho. Confira dicas de Luciana Almeida

Quem não é visto não é lembrado. Este antigo ditado continua a ser um dos pilares do marketing. É preciso lembrar que vivemos em um mundo muito competitivo e as oportunidades aparecem onde menos imaginamos que elas irão surgir. Participe de eventos ligados à sua área de interesse. Feiras, palestras, encontros em geral e, não esqueça o cartão de visita, ele ainda é bem usado. Cuide de suas redes sociais. Para encontrar e se relacionar com as pessoas, é preciso ir onde elas estão. Por isso, além de eventos presenciais, é preciso estabelecer contatos e apresentar o seu trabalho e você da melhor maneira possível. E para isso, o mundo virtual é um canal fantástico, possibilitando criar a sua rede, divulgar as suas ideias, divulgar você e o seu trabalho. O alcance é incrível. Uma boa maneira de estreitar relacionamentos virtuais é observar as postagens e curtir ou até mesmo fazer um comentário. Mas faça isso de maneira sincera, agradável e inteligente.