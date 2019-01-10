Chefs ensinam suas receitas preferidas que levam milho

O milho costuma fazer sucesso nas praias durante o verão. Porém, o ingrediente já saiu das areias e foi para os pratos dos restaurantes, que apostam desde receitas mais simples até as sofisticadas, e encantam diferentes paladares.

O ingrediente é muito utilizado por conta de sua versatilidade e custo-benefício. "O milho têm um sabor neutro, ou seja, não ‘rouba’ tanto o sabor dos outros produtos da receita. Então ele agrega, e ao invés de destacar muito, ele incrementa o sabor do prato”, diz a chef Júlia Faria.

Em relação a sua versatilidade - podendo ser usado em receitas salgadas e doces, o chef Juarez Campos explicou que dependendo da técnica de cocção

(modo de se cozer o alimento), o milho pode originar diferentes produtos, desde ele apenas cozido até processado como fubá, canjiquinha ou canjica. “Do fubá podemos fazer polenta mole, nhoque, lasanhas, pastel de angu, canjica doce, entre outras variações”, indicou o chef. “Além de permitir todas estas preparações, o milho faz a diferença exatamente por ser fácil de plantar, colher, processar e ser barato”, complementou Juarez Campos.

Apesar de todo o sabor e paladar, o milho também já está presente na memória afetiva dos brasileiros, e muitas vezes a receita traz aquele “gostinho de infância”, ou lembrança de algum momento especial. “Do bolo com café até a uma sopa quentinha, o milho faz a diferença em uma receita, justamente por mexer com memórias e estar presente nas mais diversas receitas feitas por todas as gerações das famílias”, afirmou a chef Giana Tonini.

Confira as receitas selecionadas pelos chefs:

JUAREZ CAMPOS

Creme de milho do chef Juarez Campos Crédito: Divulgação

CREME DE MILHO VERDE COM CARNE SECA E COUVE

INGREDIENTES:

8 espigas de milho verdes debulhadas

1 cebola grande picada

2 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de azeite

½ pacote de couve cortada fininha ou 4 folhas cortadas da mesma maneira

200 g de charque traseiro, dessalgado e cozido a pressão por 40 minutos e picadinho

1 litro de caldo de galinha traseiro

sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Refogar a cebola e o alho no azeite até murchar bem;

Adicionar o milho e refogar um pouco mais;

Acrescentar o caldo de galinha e deixar cozinhar até o milho ficar macio (mais ou menos 20 minutos);

Liquidificar a sopa e passar em uma peneira;

Juntar a couve e a carne seca, e aquecer sem tampar. Acertar o tempero.

JÚLIA FARIA





SUPREMO DE FRANGO COM MILHO

INGREDIENTES (FRANGO):

1 kg de peito de frango desfiado

MODO DE PREPARO:

Reservar

INGREDIENTES:

1/2 litro de leite

1 lata de milho verde com a água

1 lata de creme de leite

3 colheres de trigo

1/2 litro do caldo de cocção do frango

Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO (GERAL):

Levar os ingredientes ao fogo até engrossar;

Acrescentar o peito de frango desfiado;

Colocar em um refratário e cobrir com mussarela (250g aproximadamente);

Levar ao forno a 180 graus;

Deixar gratinar;

Tirar do forno e cobrir com batata palha;

Servir com arroz branco.

GIANA TONINI

Torta de milho da chef Giana Tonini Crédito: Divulgação

TORTA DE MILHO COM ABÓBORA (OU TORTINHA CAIPIRA)

INGREDIENTES:

½ Abóbora japonesa

1 dente de Alho

½ cebola

½ xícara de óleo

1 xícara de farinha de trigo

1 ovo

1 xícara de leite

1 lata de milho

100 g de queijo mussarela ralado

Peito de peru a gosto ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal e pimenta do reino a gosto

Salsinha e cebolinha a gosto

MODO DE PREPARO (MASSA):

Descascar a abóbora e cortar em cubinhos. Refogar com o alho picadinho;

Acrescentar um pouco de água e cozinhar por 5 minutos após ferver;

Bater no liquidificador a abóbora, o leite, óleo, ovo, meia lata do milho, metade do queijo ralado, cebola, farinha de trigo, sal e o fermento.

MONTAGEM:

Untar uma forma pequena com óleo e trigo. Colocar metade da massa e o restante do milho, peito de peru, salsinha e cebolinha. Cobrir e polvilhar com queijo ralado.

Levar ao forno pré-aquecido em temperatura média por 30 minutos.

DICA DA CHEF: