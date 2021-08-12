Celebridades rejeitam banho diário, e médicos apontam os perigos

Os atores Ashton Kutcher e Mila Kunis disseram que só costumam banhar seus filhos quando conseguem ver "sujeira aparente neles" Crédito: Reprodução/Instagram

Nos anos 1990, o ratinho azul do Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, se esbaldava em uma banheira enquanto cantava "Banho é Bom". Na música, o personagem diz: "tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor".

Mas, na contramão do que ensinava o programa infantil, celebridades americanas têm desencorajado o banho com frequência.

Em julho, em entrevista ao podcast Armchair Expert, os atores Ashton Kutcher e Mila Kunis disseram que só costumam banhar seus filhos quando conseguem ver "sujeira aparente neles" e também declararam não ter o costume de se ensaboar quando entram no chuveiro.

O casal hollywoodiano não está sozinho. Durante o mesmo podcast, o ator Dax Shepard disse que ele e Kristen Bell também esperam até que seus filhos fedam para banhá-los.

Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, a falta de banho defendida pelas celebridades não é recomendável e a falta de higiene pode trazer consequências para a saúde.

Além disso, eles alertam que a falta de sujeira ou odor aparente não é sinônimo de higiene, uma vez que fungos e bactérias são microscópicos e podem se aproveitar de alguma ferida pequena para causar infecções.

Mario Cezar Pires, dermatologista do Hospital do Servidor Público, diz que a frequência no banho muda de acordo com a cultura de cada país. Nos mais gelados, como Dinamarca, tende-se a diminuir a quantidade de chuveiradas; já nos países da América Latina, a frequência é mais regular.

RECOMENDAÇÕES

Por aqui, a recomendação é de banho diário e, ao contrário do que Mila Kunis e Ashton Kutcher defendem, é necessário o uso de sabonete, já que, segundo Pires, apenas 65% da sujeira sai em um banho apenas com água.

O médico afirma ainda que o banho não precisa ter muita espuma: é necessário apenas alguma substância com poder de limpeza, de preferência um sabonete líquido, já que a opção em barra pode ressecar a pele. O sabonete sólido também não é recomendado em meio à pandemia da Covid-19, já que pode transmitir doenças caso mais de uma pessoa o utilize.

A dermatologista Regina Schechtman explica que, caso a pessoa tenha uma pele mais ressecada ou sofra de dermatite, é recomendável que ela escolha um sabonete que não tenha a função detergente, mas nunca deixar de tomar banho. "A pele tem fungos e bactérias e quem se higieniza com menor frequência tem mais predisposição a ter infecções", diz.

Schechtman afirma que exceções podem ser aplicadas a pessoas que vivem em países de clima mais gelado, que, nesses casos, poderiam optar por tomar banhos a cada dois dias. "Mas, isso é o máximo que é aconselhável, senão vamos ter um surto de piodermite, furúnculos e abcessos", afirma.

Pediatra infectologista, Renato Kfouri considera os depoimentos de celebridades que não se banham uma espécie de modismo sem respaldo médico algum. Ele afirma que, até os três anos, a higiene é ainda mais importante, já que a criança tem uma pele mais sensível e menos pelos e, por isso, é mais suscetível a infecções.

Um dos argumentos que os atores se baseiam é que a falta de banho e o não uso de sabonetes seriam formas de manter a hidratação natural da pele. O médico Tadeu Fernando Fernandes, da Sociedade Brasileira de Pediatria, diz que apenas quando há um excesso de banhos é que há o perigo de se comprometer o sebo responsável pela proteção da pele.