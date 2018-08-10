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É o bicho

Cara de um focinho do outro

A colunista Rachel Martins fala sobre as características dos donos de cães e de gatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 20:29

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 20:29

Uma pesquisa revelou as principais diferenças entre os donos de cães ou gatos Crédito: Unsplash
 
Diário de chloé
Donos de gatos x donos de cães
 
Meu querido diário... Hoje vou falar de um estudo realizado pela empresa americana Mars Pet Nutrition, especializada em alimentos para pets. Trata-se de um levantamento das diferenças curiosas entre os donos de cães e de gatos. Por exemplo, pessoas que gostam mais de felinos são mais criativas (têm quatro vezes mais chances de trabalhar com áreas que envolvem criação), enquanto os amantes de cachorros tendem a ganhar mais dinheiro (e estão, portanto, mais inclinados a atuar na área financeira). Acho que tem fundamento. Minhas mamis, que são irmãs, são bem criativas.
Já nas horas livres, os gateiros aproveitam para assistir documentários, musicais e filmes indie, enquanto os donos de cachorros preferem as produções que envolvem ação, terror e também romantismo. Outra curiosidade: quem tem felinos gosta de praticar hobbies mais leves, como leitura, escrita e trabalhos manuais (verdade, minha mamis Maria Cláudia tem um atelier de scrapbook em casa).
E quem tem cachorro prefere praticar esportes mais intensos, gostam de gastar energia, assim como os peludos. A pesquisa também descobriu que os cães ajudam mais a melhorar a vida de seus donos por meio de atividades físicas do que os gatos (45% contra 8%). Além disso, que tem cachorro está mais propenso a praticar corrida (25% dizem correr regularmente. Índice que cai para 16% quando se trata de donos de gatos.
Agora, na hora de dividir segredos com o pet, os gateiros estão na frente (23% contra 19%). Algumas coisas, no entanto, são bem parecidas entre os dois, ambos gostam de levar o pet quando saem de férias, gostam de fazer as refeições diárias ao lado deles e de comprar presentes de aniversário para seus mascotes. Adorei a pesquisa. E você? Lambeijos
Que tal levar essa fofura pra casa? Crédito: Divulgação
 
Me adota, vai!
Oi, gente, me chamo Fettuccine. Tudo bem, eu também acho meu nome engraçado, mas é o que recebi nessas andanças da vida. Infelizmente, até hoje não consegui um lar de verdade. Tenho 10 meses e ainda não sou castrado. Meu temperamento é de gato mesmo, só chego perto quando quero, não sou de muito dengo. Fala sério, eu sou uma delícia!? Vem me buscar. É só entrar em contato
pelo WhatsApp 98114-0773.
Compartilhe sua foto com ENTITY_sharp_ENTITYeobichoag e apareça em nossa página Crédito: Reprodução/ Instagram
 
#eobichoag
A Margareth Ribeiro marcou nossa hashtag e por isso está aparecendo aqui hoje: Amo muito tudo isso. @babi_linda_maltes
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