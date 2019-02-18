CADASTRANDO Os sapatos para curtir a folia

Durante o carnaval as energias estão a flor da pele - literalmente - e ter samba no pé é a regra do momento. E por isso, os pés merecem atenção especial durante os dias mais alegres do ano, então nada mais justo do que escolher aqueles calçados mais confortáveis.

Pensando nisso, separamos diferentes modelos, que garantem conforto sem perder o estilo:

As papetes são sucesso, e suas tiras ficam bem em todo mundo.

As birkens já caíram no gosto das famosas, e já se consagraram como aquele modelo que "combina com tudo".

Os chinelos são clássicos e versáteis, mas nem por isso eles tem que ser simples! Os modelos iluminados garantem ainda mais brilho para o seu carnaval.

Se você é daqueles que não abre a mão do tênis, pode comemorar, pois as versões das marcas chegam cada vez mais estilosas.