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Buscar equilíbrio e harmonia é o segredo de uma boa qualidade de vida

"A vida deve ser como um jogo de frescobol que tem por objetivo a vitória de ambos os lados"
Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

13 fev 2019 às 17:04

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 17:04

Viver em harmonia e equilíbrio deve ser uma busca diária Crédito: Unsplash
 
PERGUNTA: NILDO
"Tenho muita dificuldade em conviver com pessoas que pensam, somente, em acumular bens e estão sempre pensando em como devem tirar vantagens e proveitos de todas as situações. Geralmente, são pessoas de difícil convívio que acabam deteriorando muitos relacionamentos"
“Existem dois objetivos na vida: o primeiro, o de obter o que desejamos; o segundo, o de desfrutá-lo. Apenas os homens mais sábios realizam o segundo.” Sim, caro leitor, concordo com você, muitas pessoas vivem para acumular e guardar bens materiais. Pensam que, desta maneira, conquistarão uma segurança esquecendo que a “viagem” da vida é curta e, que sem aproveitar o caminho não vale a pena.
Que a tal segurança não é tão segura assim. Afinal, o que será amanhã? Não podemos prever os acontecimentos, as calmarias, as tempestades e os finais. A vida deve ser como um jogo de frescobol que tem por objetivo a vitória de ambos os lados, o desejo que a bola de nenhum jogador caia.
 
Disse Gandhi: "na Terra, há o suficiente para satisfazer as necessidades de todos, mas não tanto para satisfazer a avareza de alguns". Avareza ou sovinice é a dificuldade e o medo de perder algo que possui. Uma pessoa avarenta vive com o pensamento da escassez, do medo de perder, vibrando na falta. Muitas vezes esse comportamento se transforma em um vício. A pessoa está sempre insatisfeita e procurando por mais, dificultando e, muitas vezes, sacrificando os relacionamentos de harmonia e equilíbrio entre os que lhes cercam.
Viver em equilíbrio e harmonia deve ser uma busca diária para a boa qualidade de vida.
Até a próxima!

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