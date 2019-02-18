Bife de fígado para curar anemia. Será?

Vanessa Endringer trocou o bife de fígado pelas folhas escuras para tratar sua anemia Crédito: Juarez Rezena Jr

Em meio aos seus exames do pré-natal, a influenciadora Vanessa Endringer, 39 anos, descobriu que estava com uma deficiência de ferro, algo que costuma ser normal na gravidez. Por isso, ela nem pensou duas vezes: correu para o supermercado para comprar bife de fígado.

“Sempre ouvi falar que é ótimo, que tem muitos nutrientes, que tem ferro, enfim, que é bom para curar anemia. Pensei: vou comer todo dia”, contou a grávida de 21 semanas.

Na consulta com a nutricionista, porém, Vanessa levou uma leve bronca. Soube que o bife de fígado não só é contraindicado para gestantes como também não é a melhor opção para tratar a carência de ferro no organismo.

A notícia pode agradar em cheio adultos que odeiam fígado de boi - até porque eram obrigados a comer quando criança. Mas Vanessa ficou meio frustrada.

“A nutricionista me disse que é proibido para grávidas. Amo fígado de boi e achei que estava fazendo bem para minha bebê, mas não”, comentou a influenciadora, que resolveu fazer uma enquete entre os seguidores e descobriu que não era a única desinformada nessa história.

Toxinas

De acordo com a nutricionista Roberta Larica, Vanessa e outras grávidas devem passar longe desse alimento por dois motivos: “O fígado contém quantidades altíssimas de vitamina A, que, em altas doses, pode ser tóxica para o bebê, trazendo risco de malformações. Isso vale para os miúdos também. Além disso, é um órgão onde são metabolizados os pesticidas, os antibióticos e as vacinas usados no animal. Ou seja, essa carne tem uma exposição a toxinas ambientais muito maior do que os outros tipos de carne, de outras parte desse animal. Essas toxinas atravessam a placenta, podendo fazer mal ao feto”.

Isso não quer dizer que o bife de fígado seja um alimento ruim para as demais pessoas. “Ele é riquíssimo em ferro e outros nutrientes”, lembra Roberta.

O ideal, diz ela, seria saber a procedência da carne, uma informação de difícil acesso para a maioria dos consumidores. “Da década de 1970 para cá, com a evolução na área agrícola houve uma modificação na qualidade dos alimentos que ingerimos. Se a pessoa souber como o gado é mantido, qual a ração que ele come, por exemplo, vai ter a certeza de que a carne é limpa, saudável. Mas é muito difícil saber isso”.

CONSUMO

Tirando as grávidas, a maioria das pessoas pode consumir essa carne sem grandes problemas. “Elas não precisam ficar sem comer se gostam. Só indico que seja uma vez por semana apenas. O organismo é inteligente o bastante para eliminar essas toxinas”, afirma a nutricionista.

Pessoas com altos níveis de ácido úrico ou gota também devem evitar o fígado. “Ele contém também purinas, que aumentam ainda mais esses níveis de ácido úrico”, alerta Roberta.

Agora, se a questão é acabar com a anemia, o bife de fígado não precisa ser a primeira opção. “Existem outras fontes de ferro. Por exemplo, nas carnes como músculo, coxa e sobrecoxa, essas que são mais próximas do osso. Além disso, folhas escuras, como taioba, couve e espinafre e vegetais como brócolis ajudam nessa reposição de ferro”, cita ela.

Essa virou a nova estratégia da mamãe Vanessa para conseguir as doses necessárias desse nutriente essencial.

E uma dica para potencializar a absorção de ferro, segundo Roberta, é consumir esses alimentos ricos em ferro com alguma fonte de vitamina C.

SAIBA MAIS

Fígado sim ou não?

O fígado é uma carne que contém muitas toxinas, que, no caso das grávidas, podem passar pela placenta. Além disso, contém vitamina A em quantidade também maléfica para o bebê. Sem falar que é rico em purinas, substâncias prejudiciais para pessoas que têm altos níveis de ácido úrico ou sofrem de gota

Quem pode comer

O ideal seria escolher uma carne de procedência, de animais tratados mais à moda antiga, sem antibióticos ou hormônios. Mas, em geral, quem gosta de fígado pode consumir uma vez por semana sem problemas

E a anemia?

O fígado é, de fato, uma rica fonte de ferro. Mas não a única. Vegetais escuros, como espinafre, couve, taioba, brócolis também são opções. A carne continua sendo indicada, mas pode ser músculo, coxa ou sobrecoxa, partes mais próximas do osso

Como consumir