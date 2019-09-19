Beaded bags: saiba como usar as novas bolsas da moda no seu look

Bolsas de contas e miçangas são a nova trend na moda Crédito: Pinterest

As bolsas artesanais feitas em contas e miçangas já tomaram conta do mundo há algum tempo e ainda continuam fortíssimas para as próximas estações. Batizadas de beaded bags, elas são um acessório rico, que se destaca em qualquer produção.

São as novas pequenas joias, por serem produzidas à mão com mais de 1500 continhas por modelo. Perfeitas para dar um ar fun (e muito cool) para o look.

É um acessório que tem a cara dos anos 70. Elas ainda podem ser coloridas e divertidas. Cerejas, arco-íris, melancias e outros desenhos fazem parte das criações de alguns designers.

Bolsas de contas e miçangas são a nova trend na moda Crédito: Pinterest

Elas são uma ótima opção para sair do óbvio e deixar o look mais descontraído e diferente, sem falar que existe uma infinidade de modelos e estilos. Por isso, fica fácil achar uma que se adeque ao seu gosto. Pode ser do tipo sacola, quadradinha, redonda, com alças longas, curtas ou clutchs. Além disso, as miçangas oferecem uma dose extra de estilo com contas grandes, pequenas, coloridas, transparentes, e por aí vai.