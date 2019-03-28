Bactérias "do bem" estão dominando o cardápio das capixabas

A educadora física Soraya Freitas optou pela kombucha, bebida à base de chá verde ou chá preto Crédito: Fernando Madeira

De manhã, em pó; no lanche, como bebida láctea fermentada; e, como sobremesa, o frozen iogurte. E ainda tem a opção de cápsulas, pra quem gosta de praticidade. Um cardápio como esse reúne ingredientes importantes para a saúde – são os bons micróbios. Chamados probióticos, esses alimentos contêm microrganismos vivos que resistem ao processo de digestão. “Os probióticos são bactérias boas que vivem em nosso intestino e cuidam da saúde de nosso organismo como um todo. Temos mais fungos e bactérias que moram em nosso corpo que células. Estas bactérias protetoras agem promovendo digestão e absorção de nutrientes, produzindo compostos de defesa contra doenças e gerando uma barreira de proteção imunológica para nosso corpo contra vírus, bactérias ruins e fungos”, explica a nutricionista Roberta Larica.

Com tantos benefícios, não é surpresa que eles tenham invadido o cardápio de quem quer estar com a saúde em dia. Uma das adeptas é a dermatologista Karina Mazzini, que aderiu ao consumo há alguns anos. “Há muito tempo ouço falar muito bem, tanto do prebiótico, que são fibras naturais, quanto do probiótico. Em congressos e também por médicos que cuidam da minha saúde. Há muitos anos aderi e gosto muito. Os probióticos são as bactérias boas, os bacilos que vão habitar o nosso intestino”, explica.

Ela, que já usou em forma de pó solúvel na água, atualmente consome em pó mastigável sempre à noite, antes de dormir. “Em comprimidos também é opção interessante, porque são bilhões de bacilos, já que muitas vezes um único iogurte não tem a quantidade necessária de probióticos para gerar todos os benefícios. E há, ainda, creme para passar na pele. Gosto sempre de revezar, pois, às vezes, a gente enjoa da forma de uso. Consumo duas vezes ao dia, em cápsulas e no iogurte”. Entre os benefícios relatados por ela está a regulação do trânsito intestinal e a melhora da absorção dos nutrientes, o que contribui diretamente para a saúde como um todo. “Também melhora o humor, a pele e o cabelo. É importante ressaltar que é preciso ingerir também os prebióticos, que são fibras naturais (aveia e outros) que servem de alimento para os probióticos”, explica.

A educadora física Soraya Freitas, gosta de consumir o probiótico pela manhã, e optou pela kombucha, bebida probiótica à base de chá verde ou chá preto, que tem propriedades benéficas para várias funções do organismo. Os microrganismos responsáveis pela fermentação garantem a boa saúde do intestino, ajudam na melhor absorção de nutrientes, favorecem trânsito intestinal, reduzem o inchaço e a distensão de abdômen, melhoram a imunidade e reduzem sintomas alérgicos. “A bebida contribui para uma boa macrobiota intestinal e bom funcionamento do intestino, além de ter benefícios anticancerígenos e antioxidantes”, ressalta.

É Soraya quem produz a própria bebida. “Fermento o chá verde com açúcar orgânico por uma semana. Depois coloco o suco natural para a segunda fermentação por dois dias para que a bebida produza o gás”, ensina. Entre os benefícios citados por ela estão a melhora na pele, no funcionamento do intestino e na disposição em geral.

Saúde

Além de proteger o intestino da presença de microrganismos indesejáveis, que poderiam trazer doenças como gastroenterites, os probióticos também aumentam a atividade imunológica, ajudam na biodisponibilidade de alguns nutrientes, podem reduzir as chances de câncer intestinal, produzem vitaminas B e K, reduzem o colesterol e previnem doenças cardíacas.

As principais fontes de probióticos são os leites fermentados e os iogurtes enriquecidos com lactobacilos vivos. A nutricionista e mestre em políticas públicas Fernanda Semião Garcia explica que o nosso intestino é habitado por bactérias patogênicas (ruins) e bifidogênicas (boas), e estas bactérias devem estar em constante equilíbrio. “Só que esse equilíbrio pode ser alterado devido à alimentação (alimentação pobre em fibras, excesso do consumo de alimentos industrializados), uso de medicamentos (antibióticos, quimioterápicos, medicamentos para tratamento de gastrite e úlcera entre outros)”, explica.

Os principais benefícios destas bactérias são proteção imunológica, produção de neurotransmissores e compostos de defesa, além da absorção e digestão de nutrientes. Eles também ajudam a evitar a infecção urinária. “Tanto as bactérias patogênicas como probióticas podem entrar no trato urinário através de diversas vias. Entretanto, elas entram predominantemente através do cólon e reto via períneo. Se temos a predominância de bactérias benéficas no intestino, os microrganismos probióticos podem alterar a sua microbiota favoravelmente e determinadas cepas podem atingir o trato urinário inibindo o crescimento de bactérias que causam infecção urinária”, explica Fernanda.

Roberta Larica ressalta ainda que os probióticos também ajudam nas doenças autoimunes. “As doenças autoimunes se originam após uma quebra de tolerância imunológica que acontece ali, no intestino, portanto ter um intestino saudável é o principal pilar na prevenção e tratamento dessas doenças”.

Onde encontrar os probióticos

Iogurte natural

São a principal e mais fácil fonte de probióticos no mercado, mas também existem versões de iogurtes com sabor que mantém as bactérias benéficas vivas. Ponto negativo de algumas marcas é que pode conter corante, adoçantes e açucares que “matam” essas boas bactérias e não permitem uma ação eficaz.

Kefir

É um produto fermentado com levedura e bactérias que fica semelhante ao iogurte, mas possui um teor mais elevado de probióticos. Pode ser cultivado em casa ou vendido com iogurte.

Leite fermentado

São produtos especiais que geralmente contêm Lactobacillus adicionados pela indústria. O ponto negativo é que esses produtos contêm muito açúcar na composição.

Kombucha

Uma bebida rica em probióticos fermentada feita principalmente a partir de chás.

Sachês, cápsulas e pó mastigável